Kurtalan Ekspres İBB Gençlik Orkestrası eşliğinde Harbiye'de konser verdi

Anadolu rock müziğinin köklü gruplarından Kurtalan Ekspres, "Zamanın Ötesinde" konseriyle Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu.

Konser öncesinde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, "Onların ne kadar kültürel olarak geçmişten, ne kadar köklü bir yerden geldiklerini düşününce insan duygulanıyor." dedi.

Polat, ayrıca orkestra geleneğini geleceğe taşımak adına 60 genç müzisyenle kurulan İBB Gençlik Orkestrası'nın önemine dikkati çekti.

Şef Orhan Şallıel'in yönetimindeki İBB Gençlik Orkestrası eşliğinde sahne alan grup, Barış Manço, Cem Karaca ve Erkin Koray'ın hafızalara kazınan eserlerini senfonik düzenlemelerle yorumladı.

"Dönence" introsuyla başlayan konserde, Barış Manço'nun "Sarı Çizmeli Mehmet Ağa", "Yeni Bir Gün", "Unutamadım", "Anlıyorsun Değil mi?", "Ne Köy Olur Benden Ne de Kasaba", "Elveda Ölüm", "Gibi Gibi", "Dağlar Dağlar" ve "Gülpembe", Cem Karaca'nın "Namus Belası", "Ceviz Ağacı" ve "Resimdeki Gözyaşları", Erkin Koray'ın ise "Arap Saçı" ve "Estarabim" gibi unutulmaz eserleri seslendirildi.

Gecede, Kurtalan Ekspres'in bas gitaristi Ahmet Güvenç'in gruptaki 50. yılı da kutlandı.

Konserin konuk sanatçılarından Ogün Sanlısoy "Kol Düğmeleri", Şevval Sam da "Can Bedenden Çıkmayınca" adlı şarkıyı söyledi.

Cahit Berkay, yaylı tamburuyla sahneye çıkarak Emrah Karaca ile birlikte "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü yorumladı. Kaan Tangöze ise elektro gitar çalarak "Neredesin Sen?" şarkısını seslendirdi.

Müziğin yanı sıra toplumsal mesajların da verildiği konserde, kadın cinayetleri, çocuk istismarı, hayvan hakları ve orman yangınlarına ilişkin farkındalık çağrıları yapıldı.