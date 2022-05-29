Kurt saldırısından kaçan 30 keçi dronla arandı - Haberler

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde kurt sürüsü, keçi ağılına saldırdı. 150 keçiden 10'u öldü, 30'u ise hala bulunamadı. Köylülerin Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yardım istemesiyle dronla 25 kilometrekarelik alan tarandı ancak bir ize rastlanmadı.

Çukurelma köyünde yaşayan Turgut Akıncı, Kurban Bayramı'nda satabilmek için 150 keçi satın aldı. Kocapınar bölgesindeki dağlık alanda ağıl kuran Akıncı, hayvanlarını burada beslemeye başladı. 25 Mayıs'ta sabaha karşı keçilerinin sesiyle ağıla koşan Akıncı, kurt sürüsüyle karşılaştı. Akıncı'yı gören kurt sürüsü 10 keçiyi götürürken, kaçan keçiler de dağlık alana yayıldı. Haber verdiği yakınlarının gelmesiyle Akıncı, 110 keçisini bir araya topladı, 30'u ise kayboldu.

Jandarma ekiplerinin bölgede arama çalışmaları devam ediyor.