Bingöl'de kurt saldırısında yaralanan atı AKUT ekipleri kurtardı

BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde kurt sürüsünün saldırısına uğrayarak yaralanan ve yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan at, AKUT ekiplerinin kar motorlu operasyonuyla kurtarıldı.

Solhan ilçesine bağlı Beşevler mezrası kırsalında bir atın kurt saldırısı sonucu yaralanarak mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AKUT ekipleri yönlendirildi. Kent merkezinden yaklaşık 57 kilometre uzaklıktaki bölgeye arazi araçlarıyla giden ekipler, kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu bölgede yolun kapalı olduğu kısımlarda kar motorlarıyla ilerledi. Ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yaralı atı bulunduğu bölgeden alarak tedavisinin yapılması için sahibine teslim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı