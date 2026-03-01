Haberler

Erzincan'da eritmek istediği kurşunun patlaması sonucu yaralanan kişi hastanede öldü

Güncelleme:
Erzincan'da ocakta kurşun eritmek isteyen 43 yaşındaki Muhammet A.'nın patlama sonucu ağır yaralanmasının ardından hastanede hayatını kaybetti.

Erzincan'da ocakta erittiği kurşunun patlaması sonucu yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Mimarsinan Mahallesi 1206. Sokak'taki apartmanın birinci katında oturan Muhammet A. (43), ocakta kurşun eritmek istediği sırada patlama meydana geldi.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Muhammet A, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Muhammet A, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

