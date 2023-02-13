Arınç'ın "Seçimler ertelenmeli" çıkışına İYİ Parti'den yanıt: Vaktinde yapılması temel yaklaşımımız olacak

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın depremin etkilediği 10 ilde yaşanan felaketten dolayı seçimlerin ertelenmesi çağrısı gündem yarattı. Bu gelişmenin ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu yaptığı açıklamada, "Seçim tarihiyle ilgili bazı açıklamalar kamuoyuna yansımaktadır. Elbette öncelikli hedefimiz yaralarımızın hemen sarılmasıdır. İşte hem bu sürecin ve ülke sorunlarının etkin çözümü hem de Anayasamıza göre seçimlerin vaktinde gerçekleşmesi İYİ Partinin temel yaklaşımı olacaktır" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 ilde büyük yıkım yaşanırken, bu kentlerde OHAL ilan edildi. Bu noktada 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerin kaderi de merak konusu oldu.

ARINÇ, SEÇİMLERİN ERTELENMESİ İÇİN ÇAĞRI YAPTI

Eski TBMM Başkanı, AK Parti kurucularından Bülent Arınç seçimlerin ertelenmesi gerektiğini belirtip "Devlet bürokrasisinin vatandaşlarımızın yaralarına merhem olmasına odaklanması için seçimlerin ivedilikle ertelenmesi lazım. Bu bir tercih değil zarurettir. Anayasanın 78. maddesini ileri sürerek seçimlerin sadece savaş sebebiyle ertelenmesinin mümkün olduğunu söyleyenlere tek cevap yeterli olacaktır: Evet, bu hüküm var ama anayasalar kutsal metinler değillerdir, hukuki metinlerdir. Yasama organı her zaman anayasa maddesini ilga edebilir, değiştirebilir ve yenisini koyabilir." dedi.

"VAKTİNDE GERÇEKLEŞMESİ TEMEL YAKLAŞIMIMIZ"

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise seçimlerin ertelenebileceği iddialarının gündeme gelmesi üzerine açıklama yaptı. Zorlu'nun bu akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: "Seçim tarihiyle ilgili bazı açıklamalar kamuoyuna yansımaktadır. Elbette öncelikli hedefimiz yaralarımızın hemen sarılmasıdır. İşte hem bu sürecin ve ülke sorunlarının etkin çözümü hem de Anayasamıza göre seçimlerin vaktinde gerçekleşmesi İYİ Partinin temel yaklaşımı olacaktır."

DEVA PARTİSİ DE SEÇİMLERİN ERTELENMESİNE KARŞI ÇIKTI

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin de deprem bölgesinde OHAL ilan edilmesinin ardından başlayan seçim erteleme tartışmalarına ilişkin, "Anayasamıza göre, mevcut durumda seçimlerin ertelenmesi mümkün değildir. YSK da Cumhurbaşkanı da erteleyemez. YSK'nın seçim tarihlerini değiştirme yetkisi olduğunu kabul etmek, YSK'nın Anayasa'dan, kanunlardan ve TBMM'den üstün olduğu anlamına gelir. Anayasa, Cumhurbaşkanı'nın da YSK'nın da üstündedir" dedi.

KILIÇDAROĞLU: SEÇİMDEN KAÇMANIN KİMSEYE YARARI YOK

CHP lideri Kılıçdaroğlu da eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın depremin etkilediği 10 ilde yaşanan felaketten dolayı seçimlerin bir defaya mahsus ertelenmesi çağrısı hakkında konuştu. Kılıçdaroğlu, "Seçimin ertelenmesi taleplerinin altında seçimden kaçma iradesi var. Ancak bu iradeyi YSK üzerinden hayata geçirmek yani kendi çıkarlarına göre bir defaya mahsus özel kararlar aldırmak istiyorlar. Seçimden kaçmanın hiç kimseye bir yararı yoktur. Ancak zararını tüm ülke çekecektir" dedi.