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Kürşad Zorlu, El-Farabi Sempozyumu'nun ikincisini Türkiye'de düzenlemeyi planladıklarını belirtti:

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- "Bilgi, erdemli olmak için tek başına yeterli değil. Onu ahlak ve terbiye ile de yoğurmak gerekiyor. Bugün teknolojinin baş döndürücü etkisi ve başta yapay zeka olmak üzere gençlerimizi kuşatan gelişmeler karşısında El-Farabi gibi önemli düşünürlerimizin değerlerini ortaya çıkarmalı, bu değerler sistemini hep birlikte güçlendirmeliyiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Kazakistan'ın Almatı şehrinde ilk kez düzenlenen Uluslararası El- Farabi Sempozyumu'nun ikincisine Türkiye'de ev sahipliği yapmayı planladıklarını belirtti.

Uluslararası El-Farabi Sempozyumu kapsamında Kazakistan'da bulunan Zorlu, programın ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Ankara Zirvesi'nin hemen ardından Kazakistan'ın tarihi Almatı şehrinde önemli bir buluşmanın gerçekleştirildiğini ifade eden Zorlu, sempozyumun ikincisini Türkiye'de düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

El-Farabi'nin Türk dünyasının düşünce sistemi ve felsefi birikimi açısından büyük önem taşıdığının altını çizen Zorlu, bu kapsamda TDT bünyesinde bir El-Farabi Araştırma Merkezi kurulmasını önerdiklerini aktardı.

Zorlu, söz konusu merkez aracılığıyla dünyanın farklı yerlerinde bulunan El-Farabi'ye ait yazma eserlerin ve çalışmaların bir araya getirilerek üye ülkelerin kendi dillerinde erişebileceği dijital bir portal oluşturulabileceğini belirtti.

Üniversiteler arasındaki işbirliğinin de güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Zorlu, El-Farabi üzerine çalışmalar yürüten fakülte, bölüm ve araştırma merkezleri arasında daha kapsamlı akademik işbirliği kurulmasının önemine işaret etti.

Zorlu, El-Farabi'nin düşünce dünyasının Türk devletlerinin milli eğitim müfredatlarında da yer alması gerektiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bilgi, erdemli olmak için tek başına yeterli değil. Onu ahlak ve terbiye ile de yoğurmak gerekiyor. Bugün teknolojinin baş döndürücü etkisi ve başta yapay zeka olmak üzere gençlerimizi kuşatan gelişmeler karşısında El-Farabi gibi önemli düşünürlerimizin değerlerini ortaya çıkarmalı, bu değerler sistemini hep birlikte güçlendirmeliyiz."

Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını sempozyumun katılımcılarına ve Kazak halkına ilettiklerini de dile getirdi.

Türkiye-Kazakistan ilişkilerinde 15 milyar dolarlık ticaret hedefi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Erlan Karin ile yaptığı görüşmeye de değinen Zorlu, Karin'in daha önce de Kazakistan'da önemli görevler üstlendiğini ve ülkenin yeni anayasası kapsamında ilk cumhurbaşkanı yardımcısı olduğunu belirtti.

Görüşmede Türkiye ile Kazakistan arasındaki ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve TDT Ankara Zirvesi'nin sonuçlarının değerlendirildiğini aktaran Zorlu, zirvenin ardından Kazakistan heyetinin olumlu izlenimlerle ülkelerine döndüğünü söyledi.

Zorlu, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev başta olmak üzere Kazakistan heyetinin zirveden duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini kaydederek "Yaptığımız görüşmeleri ilgili kurum ve kuruluşlarımızla da paylaşarak Kazakistan-Türkiye ilişkilerindeki 15 milyar dolarlık dış ticaret hedefimize hızla ulaşacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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