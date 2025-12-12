Haberler

Elazığ'da köye inen kurtlar kamerada

Elazığ'da köye inen kurtlar kamerada
Güncelleme:
Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Kürk köyünde bir evin güvenlik kamerası, gece saatlerinde sürü halinde ilerleyen kurtları kaydetti. Görüntülerde kurtların çevrede dolandığı anlar yer aldı.

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesine bağlı Kürk köyüne inen kurt sürüsü, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Sivrice ilçesine bağlı Kürk köyünde meydana geldi. Sürü halinde ilerleyen kurtlar, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kurtların bir süre çevrede dolaştığı, daha sonra karanlıkta gözden kaybolduğu anlar yer aldı.

SDG'ye operasyon iddiasına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt

TSK konvoyları peş peşe Suriye'de görüntülendi, MSB'den açıklama geldi
title