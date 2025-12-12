Elazığ'da köye inen kurtlar kamerada
Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Kürk köyünde bir evin güvenlik kamerası, gece saatlerinde sürü halinde ilerleyen kurtları kaydetti. Görüntülerde kurtların çevrede dolandığı anlar yer aldı.
Olay, gece saatlerinde Sivrice ilçesine bağlı Kürk köyünde meydana geldi. Sürü halinde ilerleyen kurtlar, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kurtların bir süre çevrede dolaştığı, daha sonra karanlıkta gözden kaybolduğu anlar yer aldı.