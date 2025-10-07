Küresel Sumud Filosu'ndan Alıkonulan Fransız Aktivistler Paris'e Döndü

Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak isterken İsrail ordusunun saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan Fransız aktivistlerin bir kısmı Fransa'ya geldi.

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nda alıkoyduğu Fransız aktivistlerin bir kısmı, yerel saatle 14.10 sularında Fransa'da Paris Orly Havalimanı'na vardı.

Filoya katılan Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Filistin asıllı Fransız Milletvekili Rima Hassan, burada yaptığı açıklamada, "Bu filoyla eşi benzeri görülmemiş bir şey yaşandı. Bu, Filistin davasına destek ve özellikle Gazze'deki soykırıma tepki olarak dünyanın hemen hemen her yerinde vatandaşların harekete geçtiğinin gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Hassan, Özgürlük Filosu Koalisyonu'yla (FFC) beraber bu seferberliğin devam ettiğini vurgulayarak, "İsrail hapishanelerinde yaşadıklarımızı daha sonra uzunca ifşa etmek için zamanımız olacak ancak bu skandaldı ve bu konuda vereceğimiz çok sayıda detay var." dedi.

İsrail hapishanelerinde 11 bin Filistinli tutuklu olduğuna dikkati çekmek istediğini dile getiren Hassan, İsrail tarafından alıkonuldukları 5 günde, söz konusu Filistinlilerin İsrail hapishanelerinde neler yaşadıklarına dair ufak bir fikre sahip olduklarını kaydetti.

Aralarında Fransız vatandaşlarının da bulunduğu Küresel Sumud Filosu katılımcısı 161 aktivist, dün Yunanistan Dışişleri Bakanlığının koordinasyonunda düzenlenen özel uçuşla Atina'ya dönmüştü.

?Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu'na ait 42 gemiye yasa dışı şekilde el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti de alıkoyarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi'ne nakletmişti.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.