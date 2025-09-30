Küresel Sumud Filosu'ndaki emekli İngiliz savaş pilotu, saldırılar sonrası daha kararlı olduklarını söyledi

Küresel Sumud Filosu'nda yer alan emekli İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) savaş uçağı pilotu Malcolm Ducker, filodaki gemilere yönelik saldırılarla ilgili, "Bu saldırılar herkesi, özellikle de beni göreve devam etme konusunda daha kararlı hale getirdi." dedi.

İsrail'in Gazze ablukasını kırmak ve Gazzelilere insani yardım ulaştırmak amacıyla hareket eden filoda yer alan Ducker, Kıbrıs adasının güneyinde seyreden "All In" gemisinden görüntülü bağlantıyla AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

RAF'te 1970'li yıllarda savaş uçağı pilotluğu yapan Ducker, Filistin destekçisi aktivist olan kızı sayesinde bu konuya yöneldiğini anlattı.

Gazze üzerinde uçuş yapan RAF uçaklarının İsrail'e istihbarat sağlamasına tepki gösteren Ducker, hala görevde bulunan RAF pilotlarıyla temasa geçerek onları uyardığını söyledi.

Ducker, Gazze üzerinde uçan bazı pilotlarla da görüştüğünü belirterek, "RAF'tekilere hizmet şartlarına bakmaları gerektiğini söyledim. Görevlendirme belgelerindeki belirtilen ancak onların uymadığı savaş maddelerine uymaları gerektiğini söyledim. Savaş suçlarından yargılanabileceklerini belirttim." diye konuştu.

RAF'in İsrail'e istihbarat sağlaması karşısında "ihanete uğramış gibi" hissettiğini kaydeden Ducker, "RAF'in İngiliz hükümeti ne derse onu yaptığını biliyorum. Aynı zamanda İngiliz hükümetinin işbirlikçi olduğunu da biliyorum." şeklinde konuştu.

"Küresel Sumud Filosu, ahlaken çökmüş, sorumsuz hükümetlerimizin eylemsizliğinden ortaya çıktı"

İsrail'in olağan şüpheli olduğu Sumud Filosu saldırılarında yaşadıklarını da anlatan Ducker, "İsraillilerin sorumsuzca bir hareketiydi. İsrail olduğunu iddia ediyoruz ama onlardan başka kim olabilir ki?" sorusunu yöneltti.

Bu tür durumlar için acil durum protokollerinin belli olduğunun altını çizen Ducker, şöyle devam etti:

"Bu saldırılar herkesi, özellikle de beni göreve devam etme konusunda daha kararlı hale getirdi. İsrailliler burada yanlış bir hesap yaptı. Bu büyüklükte bir filoyla nasıl mücadele edilir bilmiyorlar. Sanki biz onlara inanacak kadar çok safmışız gibi, sanki aylardır herhangi bir yardıma izin vermişler gibi bize, taşıdığımız yardımları Kıbrıs'ta ya da Mısır'da onlara teslim etmeyi bile sordular. Bir saniye bile düşünmedik ve Gazze'ye doğru yol almaya devam ettik."

Ducker, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nu marjinalize etmeye yönelik "cihatçı bir girişim" ve "Hamas filosu" açıklamalarına da yanıt vererek, "Bunlar gülünecek şeyler. İsrail propaganda makinesinin ağzından çıkıp da doğrunun yanından geçen bir kelime görmedim. Birisini durdurmak ya da uluslararası kamuoyunun sempatisini kazanmak istediklerinde herkesi Hamas ilan ediyorlar." ifadelerini kullandı.

İsrail'in barış müzakerelerine katılan baş müzakerecileri hedef aldığını söyleyen Ducker, "Tüm Filistin halkını boyun eğdirene kadar hiçbir şekilde barıştan yana olmadıkları ortada." dedi.

Ducker, filonun tamamen insani bir organizasyon olduğuna da vurgu yaparak, "Hükümetlerimizin son birkaç yıldır yapması gereken şeyleri yapmak istiyoruz. Hükümetlerimizin şunu anlamasını istiyoruz, bunlar onların sorumluluğuydu ve onların herhangi bir eylemde bulunmaması tüm bunların yaşanmasına sebep oldu. Küresel Sumud Filosu, ahlaken çökmüş, sorumsuz hükümetlerimizin eylemsizliğinden ortaya çıktı." diye konuştu.

"Eğer tekrar deneme şansım olursa tekrar deneyeceğim"

İngiliz hükümetini "sorumluluklarından kaçınan" bir hükümet olmakla suçlayan Ducker, İngiltere'de İsrail'le iş yapan şirketlere yönelik eylemleriyle tanınan Palestine Action grubunun yasaklı örgüt ilan edilmesine de tepki gösterdi.

Hükümet yetkililerinin İsrail destekçilerinden bağışlar aldığını hatırlatan Ducker, Başbakan Keir Starmer'ın ise İsrail'le aile bağları olduğunu söyledi.

Ducker, insan hakları avukatı olan Starmer'ın İsrail destekçisi tutumunu eleştirerek, "180 derece dönmesi inanılmaz bir şey. Filistin-İsrail meselesi ve Ukrayna konusu karşısında tutumu tamamen farklı. Son derece iki yüzlü. Hükümetimizden nefret ediyorum." şeklinde konuştu.

İsrail'in filoyu durdurması ve gözaltına alınması durumunda ailesine mesaj gönderen Ducker, şunları kaydetti:

"Beni cezaevinden kurtarmak için her şeyi yapsınlar. Güzel bir yerdir diye düşünüyorum. Filistinlilerin her gün yaşadıkları karşısında bizim yaşayacaklarımız hiçbir şey. Çok korkunç şeyler yaşıyorlar. O durumda olsam nasıl dayanırdım hayal bile edemiyorum. Filistinlilere sadece hayranlık duyuyorum."

Ducker, filonun durdurulması ihtimaline de değinerek, "Eğer durdurulursak bu yasa dışı olacaktır. Açık denizlerde bir korsanlık olacaktır. Ancak aynı zamanda İsraillilerin ne kadar çaresiz olduğunu da gösterecektir. Çünkü bizim eylemimiz, Filistinlilerin durumunu gözler önüne serecek. İsrail'in gerçeği kontrol etme konusunda ne kadar çaresiz olduğunu da gösterecek." ifadelerini kullandı.

Filo hedefine ulaşamazsa Gazze'ye gitmek için tekrar yola çıkacağının altını çizen Ducker, "Başka bir filonun daha hazırlandığını biliyorum. Eğer tekrar deneme şansım olursa tekrar deneyeceğim." dedi.