Küresel Sumud Filosu'na Destek İçin Üç İlde Büyük Protesto

Konya, Afyonkarahisar ve Karaman'da, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail saldırılarını protesto eden kalabalık gruplar toplandı. Katılımcılar, İsrail aleyhine sloganlar atarak, Türk ve Filistin bayrakları taşıdılar.

Konya, Afyonkarahisar ve Karaman'da toplanan çok sayıda kişi, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırılara tepki gösterildi.

Konya Mevlana Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, İsrail aleyhine slogan attı. Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli pankartlar taşıyan vatandaşlar, tekbir getirdi.

Köklü Değişim Konya Temsilcisi Ahmet Ceran grup adına yaptığı açıklamada, saldırıların filonun hedefine ulaşmasını engellemeyi amaçladığını söyledi.

Filonun Gazze'deki mazlumlara bir umut olduğunu ifade eden Ceran, "Sumud Filosu'ndaki kardeşlerimiz, hocalarımız ve Gazze dostlarının bu onurlu seferi bir son değil bir başlangıçtır. Denizden ve karadan bu onurlu seferler ve yürüyüşler devam edecektir." dedi.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na destek için bir araya geldi.

Zafer Meydanı'nda toplananlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla tekbir getirerek slogan attı.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Afyonkarahisar Şube Başkanı Muharrem Coşkun, insanlığın gözü önünde bir utanç daha yaşandığını söyledi.

İşgal ordusunun, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan uluslararası Sumud Filosu'na uluslararası sularda barbarca saldırdığını kaydeden Coşkun, "Sivil gemilere müdahale edildi. Yardım taşıyan gönüllüler hedef alındı. Bu sadece bir saldırı değil, hukukun, vicdanın ve insanlık onurunun açıkça çiğnenmesidir." diye konuştu.

Duanın ardından İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi.

Karaman

Karaman'da, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na destek için bir araya geldi.

Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla tekbir getirerek slogan attı.

Anadolu Gençlik Derneği Karaman Şube Başkanı Şabettin Gezen, İsrail'in bir terör devleti olduğunu söyledi.

Yapılan bütün engellemelere rağmen Gazze'ye girileceğini söyleyen Gezen, "Biz inanıyoruz Allah'ın izniyle Osmanlının evlatları Gazze ile bir gün kucaklaşacak. Küresel Sumud Filosu şunu gösterdi. Müslümanlar bir araya gelecek. Gazze izzetin, şerefin ve onurun yeri, ne mutlu oradaki Müslüman kardeşlerimize." dedi.

Burada duanın ardından İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi.

Kaynak: AA / Anıl Kuru - Güncel
500
