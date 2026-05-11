Gazze'ye Yardım Taşıyan Sumud Filosu Marmaris'e Ulaştı, İsrail Müdahalesi Soruşturuluyor

Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail'in Akdeniz'deki müdahalesinin ardından teknik ihtiyaçlar için Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, müdahale sırasında yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatırken, aktivistlerin giriş işlemleri kontrollü şekilde devam ediyor. Filonun çarşamba günü yeniden denize açılması planlanıyor.

GAZZE'ye insani yardım taşımak için yola çıkan ve Akdeniz'de İsrail müdahalesine uğrayan 'Küresel Sumud Filosu', teknik ihtiyaçların karşılanması amacıyla dün, Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Aktivistlerin Türkiye'ye giriş işlemleri kontrollü şekilde yapılmaya başlandı.

İspanya'nın Barselona kentinden 15 Nisan'da hareket eden ve farklı ülkelerden 300'e yakın aktivisti taşıyan Sumud Filosu'na ait 38 tekne, gece saatlerinde Marmaris'e geldi. Dün sabah saatlerinden itibaren Girit'ten gelen aktivistlerin Türkiye'ye giriş işlemleri Marmaris Limanı'nda kontrollü şekilde yapıldı. Ardından tekneler, limanın açıklarına demirledi.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, saldırı ve Türk vatandaşlarının alıkonulmasına ilişkin 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Ulaşım araçlarının kaçırılması ve alıkonulması', 'Nitelikli yağma', 'Mala zarar verme' ve 'Eziyet' suçları kapsamında resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Türk vatandaşlarının ifadeleri alınırken, delil toplama çalışmalarının da sürdürüldüğü bildirildi. Liman bölgesinde işlemlerin hızlandırılması için geçici karakol oluşturulurken, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin artırıldığı kaydedildi. Öte yandan, Küresel Sumud Filosu'nun çarşamba günü yeniden denize açılmasının planlandığını ifade edildi.

Gazze'ye yönelik İsrail ablukasını kırmak ve bölgeye insani yardım malzemeleri ulaştırmak amacıyla Avrupa limanlarından yola çıkan sivil Küresel Sumud Filosu, 29 Nisan gecesi Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında İsrail savaş gemileri ve sürat botlarının müdahalesine maruz kalmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
