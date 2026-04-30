Küresel Sumud Filosu: İsrail ordusu uluslararası sularda 21 tekneyi alıkoydu

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail ordusunun Yunan kara sularına birkaç mil mesafede uluslararası sularda düzenlediği saldırıda 21 tekneyi alıkoyduğunu, kurtulan 17 teknenin Yunan kara sularına girdiğini, 14 teknenin ise Yunan kara sularına doğru seyir halinde olduğunu bildirdi.

Küresel Sumud Filosu, İsrail ordusunun uluslararası sularda filoya saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, filoya ait 21 teknenin, Yunanistan kara sularına birkaç mil mesafede, uluslararası sularda İsrail unsurları tarafından "müdahale edilerek alıkonulduğu" bildirildi.

"Müdahale sırasında filoda yer alan Tam Tam isimli tekne, İsrail deniz komandolarının müdahalesi esnasında arızalanmış ve açık denizde bırakılmıştır." ifadesi kullanılan açıklamada, teknede bulunan mürettebat ve aktivistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Tam Tam teknesinin güvenli şekilde en yakın karaya çekilebilmesi amacıyla Yunanistan makamları ile görüşmelerin sürdürüldüğüne işaret edilerek şunlar kaydedildi:

"Filoda bulunan 17 tekne, İsrail müdahalesini aşarak Yunanistan kara sularına giriş yapmayı başarmıştır. Filoya ait 14 gemi ise Yunanistan kara sularına doğru seyir halinde olup gelişmeler yakından takip edilmektedir."

Öte yandan, İsrail Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki açıklamasında, "20'den fazla tekneden yaklaşık 175 aktivistin" alıkonulduğunu bildirdi.

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre teknelerde, 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırıda sivillerin akıbetine ilişkin sağlıklı bilgi alınamıyor.

Küresel Sumud Filosu yetkilileri, İsrail ordusunun saldırıda 21 tekneyi alıkoyduğunu, kurtulan 17 teknenin Yunan kara sularına girdiğini, 14 teknenin ise Yunan kara sularına doğru seyir halinde olduğunu bildirdi.