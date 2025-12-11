Uluslararası STK'lerden AB, İngiltere ve Kanada'ya Gazze'deki yıkımın sorumlularına yaptırım çağrısı

Küresel sivil toplum kuruluşları (STK), Avrupa Birliği (AB) ile üye ülkelerine, Kanada ve İngiltere'ye Gazze'de evlerin, camilerin ve sağlık tesislerinin yaygın ve yasa dışı yıkımının sorumlularına yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

11.11.11 isimli Belçikalı sivil toplum kuruluşundan AA muhabiriyle paylaşılan yazılı açıklamaya göre, dünya çapında STK'lerin "Küresel Yaptırımlar Koalisyonu (GSC)" adı altında bir araya gelerek, Kanada, İngiltere ve AB'ye Gazze'deki sivil mülklerin geniş çaplı yıkımında İsrail ordusuyla işbirliği yapmakla suçlanan üç kişi ve ilgili kuruluşlara karşı acil yaptırımlar uygulanması çağrısı yaptı.

STK'ler, ibadet yerleri, sağlık tesisleri, okullar ve özel evler de dahil olmak üzere sivil altyapının yasa dışı yıkımını engellemeyi amaçlayan öncelikli yaptırım hedeflerinin belirlendiği 50 sayfalık bir belgeyi ortaklaşa kaleme aldı ve söz konusu taraflara gönderdi.

Belge, "işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, özel müteahhitlerin ve düzensiz mühendislik birimlerinin Gazze'deki binaların sistematik olarak yıkımına nasıl katıldığını gösteren kapsamlı ve çapraz doğrulanmış kanıtları" da içeriyor.

11.11.11 Orta Doğu Koordinatörü Willem Staes, "Evleri, hastaneleri ve sivil yaşamı yok edenlerin hala özgürce seyahat edebilmesi, yurt dışına yatırım yapabilmesi ve sonuçsuz yaşayabilmesi, mesajın açık olduğunu gösteriyor. Cezasızlık hüküm sürüyor. Bu ciddi ihlallerin faillerinin alışılagelmiş işleyişini durduracak önlemlere acilen ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Yıkım devam ediyor

Kuruluş tarafından yapılan yazılı açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Cenevre Sözleşmelerine göre, İsrail, askeri nedenlerle 'kesinlikle gerekli' olmadıkça işgal altındaki topraklarda mülkleri yok edemez. İsrail, Batı Şeria'da bu yasakları rutin olarak ihlal etmektedir ve şimdi Gazze'de de aynı yaygın ve yasa dışı mülk yıkımına tanık oluyoruz. Uluslararası Adalet Divanı, bu tür mülk yıkımını kasıtlı bir zorla yerinden etme aracı olarak kabul etmiştir. Ateşkes anlaşması yürürlükte olmasına rağmen, İsrail güçleri ve ilgili yükleniciler yıkım faaliyetlerini durdurmamış ve Gazze'deki sivil altyapının kitlesel yıkımına devam etmektedir."

Söz konusu açıklamada Bağımsız Yahudi Sesleri Kanada, Orta Doğu'da Adalet ve Barış için Kanadalılar, Kanada Filistin Örgütleri Koalisyonu, Adil Barış Savunucuları, Filistin Kanada Kongresi (Kanada), PAX, Haklar Forumu (Hollanda), 11.11.11. (Belçika) ve Filistinliler için Uluslararası Adalet Merkezi (İngiltere) isimli kuruluşların imzası yer aldı.