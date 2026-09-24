Küre İlçe Devlet Hastanesinde SDS denetimi Başhekim Arif Meray eşliğinde yapıldı

Küre İlçe Devlet Hastanesinde SDS denetimi Başhekim Arif Meray eşliğinde yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Küre İlçe Devlet Hastanesinde sağlık hizmetlerinin kalitesi ve standartlara uygunluğu için SDS denetimi gerçekleştirildi. Denetim, Başhekim Arif Meray ve İdari Mali İşler Müdürü Tayfun Büyüksarı eşliğinde yapıldı.
Küre İlçe Devlet Hastanesinde, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve standartlara uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla Sağlık Tesisleri Değerlendirme Sistemi (SDS) denetimi gerçekleştirildi.
Denetim kapsamında hastanede sunulan sağlık hizmetleri ile tıbbi ve idari uygulamalar incelendi.
Mevcut uygulamaların standartlara uygunluğu değerlendirilirken, hastanenin çeşitli birimlerinde kapsamlı incelemelerde bulunuldu.
Denetim Başhekim Arif Meray ve İdari Mali İşler Müdürü Tayfun Büyüksarı'nın eşliğinde gerçekleştirildi.
Kaynak: AA