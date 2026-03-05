Küre'de deprem tatbikatı yapıldı

Kastamonu'nun Küre ilçesinde Deprem Haftası kapsamında deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Küre Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli tarafından yapılan tatbikatta deprem anında yapılması gerekenler uygulamalı olarak gösterilirken, personelin afet anında doğru ve hızlı hareket edebilmesine yönelik bilgilendirmede bulunuldu.

Tatbikatta, Deprem Haftası dolayısıyla düzenlenen faaliyetlerin afet bilincinin artırılması ve toplumun olası afetlere karşı daha hazırlıklı olması açısından önem taşıdığı belirtildi.