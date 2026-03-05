Haberler

Küre'de deprem tatbikatı yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Küre ilçesinde, deprem anında yapılması gerekenlerin uygulamalı olarak gösterildiği tatbikat düzenlendi. Tatbikat, afet bilincinin artırılması ve toplumun olası afetlere daha hazırlıklı olması amacıyla önemli görüldü.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde Deprem Haftası kapsamında deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Küre Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli tarafından yapılan tatbikatta deprem anında yapılması gerekenler uygulamalı olarak gösterilirken, personelin afet anında doğru ve hızlı hareket edebilmesine yönelik bilgilendirmede bulunuldu.

Tatbikatta, Deprem Haftası dolayısıyla düzenlenen faaliyetlerin afet bilincinin artırılması ve toplumun olası afetlere karşı daha hazırlıklı olması açısından önem taşıdığı belirtildi.

Kaynak: AA / Veysel Gezergün
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı açıkça uyardı: İkazlarda bulunduk, dostluğumuzun önemi bilinmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı ilk kez açıkça uyardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, Hamaney'in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez

Hamaney'in yerine geçmesi muhtemel isme veto: Kabul edilemez
Bonservisinde indirim! Hakan Çalhanoğlu Inter'i dize getirdi

İtalyanları dize getirdi
Amerika'da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor

Ülkeleri füze yağmuruna tutulurken vahşeti böyle kutladılar
Donald Trump duymasın! İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor

İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor
Trump, Hamaney'in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez

Hamaney'in yerine geçmesi muhtemel isme veto: Kabul edilemez
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek

İsrail saldırısı altındayken İran'a karşı harekete geçtiler
Hava sahamızda imha edildi! Atatürk Baraj Gölü'ne füze parçaları düştü

Hava sahamızda imha edildi! Atatürk Baraj Gölü'ne füze parçaları düştü