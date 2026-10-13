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Küre Dağları, sonbaharda Avrupa'nın özel 13 noktasından biri olarak renk değiştiriyor

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Küre Dağları, sonbaharda Avrupa'nın özel 13 noktasından biri olarak renk değiştiriyor
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Küre Dağları Milli Parkı'nda sonbaharın gelişiyle ağaçların renkleri değişmeye başladı. Bartın-Kastamonu sınırındaki, Avrupa'nın özel 13 noktasından biri olarak seçilen 37 bin 753 hektarlık parkta Zoni Yaylası gibi noktalar ilgi çekerken, manzara dronla görüntülendi.

BARTIN ile Kastamonu sınırları içinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı'nda, sonbaharın gelişiyle birlikte ağaçların renkleri değişmeye başladı.

Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikası alarak Avrupa'nın özel 13 noktasından biri seçilen Küre Dağları Milli Parkı, 37 bin 753 hektarlık alanıyla sonbaharda farklı renklere bürünmeye başladı. Milli Park içinde kalan Zoni Yaylası, Karadere çayırları, Büyük ve Küçük Küre geçişleri, Kerpiçli ve Göksu köyleri, Drahna Vadisi, Armutlu çayırı ve Kemerli Mağarası, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Küre Dağları Milli Parkı'nda oluşmaya başlayan sonbahar manzarası dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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