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Küre Dağları'nda etkili olan sis, sonbahar renkleriyle dronla görüntülendi

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Küre Dağları'nda etkili olan sis, sonbahar renkleriyle dronla görüntülendi
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Küre ilçesi ile İnebolu ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolu ve çevresinde sis etkili oldu. Sonbaharın renkleriyle birleşen sis güzel görüntüler oluştururken sisle kaplanan Küre Dağları dronla görüntülendi.

Sisle kaplanan Küre Dağları'nda güzel görüntüler ortaya çıktı.

Küre ilçesi ile İnebolu ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolu ve çevresinde sis etkili oldu.

Sonbaharın renkleri ile birleşen sis güzel görüntüler oluşturdu.

Sisle kaplanan Küre Dağları dron ile görüntülendi.

Kaynak: AA
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