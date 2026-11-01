Küre Dağları'nda etkili olan sis, sonbahar renkleriyle dronla görüntülendi

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Sisle kaplanan Küre Dağları'nda güzel görüntüler ortaya çıktı.

Küre ilçesi ile İnebolu ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolu ve çevresinde sis etkili oldu.

Sonbaharın renkleri ile birleşen sis güzel görüntüler oluşturdu.

Sisle kaplanan Küre Dağları dron ile görüntülendi.

Kaynak: AA