Kurbanlıkla Eve Dönüşünde Sulama Kanalına Uçan Otomobildeki Adam Hayatını Kaybetti

Kurbanlıkla Eve Dönüşünde Sulama Kanalına Uçan Otomobildeki Adam Hayatını Kaybetti
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kurbanlık almak için yola çıkan 59 yaşındaki Ramazan Ş., direksiyon kontrolünü kaybederek sulama kanalına düştü ve yaşamını yitirdi.

1) SATIN ALDIĞI KURBANLIKLA EVİNE DÖNERKEN KANALA UÇAN OTOMOBİLİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

KAYSERİ'de, satın aldığı kurbanlık küçükbaşın da içinde bulunduğu otomobiliyle sulama kanalına uçan Ramazan Ş. (59), hayatını kaybetti.

Yahyalı ilçesinde Senirköy Mahallesi'nde yaşayan Ramazan Ş., kurbanlık almak için sabah saatlerinde Develi ilçesi Karacaören Mahallesi'ne gitti. Ramazan Ş., burada aldığı küçükbaşı araca koyup yola çıktı. Yeşilhisar ilçesi Musahacılı Mahallesi Cibik mevkiine geldiğinde Ramazan Ş.'nin direksiyon kontrolünü kaybettiği 01 KJ 135 plakalı otomobil, sulama kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ramazan Ş., vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 çocuk babası Ramazan Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kurbanlık koyun ise yara almadan kurtuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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