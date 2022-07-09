Kurbanlık aldıkları keçi doğum yapınca kesmekten vazgeçti

Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Orhan Mahallesi'nde yaşayan Fatma İlhan, 2 ay önce, Kurban Bayramı'nda kesmek için keçi satın aldı.

DOĞUM YAPTIĞINI GÖRÜNCE KESMEKTEN VAZGEÇTİ

Evinin ahırına bağladığı keçiyi 2 aydır besleyen İlhan, bu sabah kesim için yanına gittiğinde doğum yaptığını gördü. Keçinin yanında duran oğlağı gören İlhan, kesmekten vazgeçti.

"GEBE OLDUĞUNU HİÇ FARK ETMEDİK"

Keçiyi alırken gebe olduğunu bilmediğini ve fark etmediğini, ahır karanlık olduğu için doğum yaptığını da anlamadığını söyleyen Fatma İlhan, "Kurban kesmek için ahıra gittik. Doğurmuş, kesmedik hayvanı. Öyle kaldı. Gebe olduğunu hiç fark etmedik. Doğum yaptığını da görmedik. 1-2 gün önce doğurmuş. Ahır karanlık olduğu için fark etmedik, görmedik. Kesmeye gittiğimizde bir baktık oğlak var arkasında. Yavrusu var. Kesilmekten kurtuldu" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel