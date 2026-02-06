Dışişleri Bakanlığı'nda "Kurban Yardım Faaliyetlerinin Koordinasyonu Toplantısı" Yapıldı
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda toplantıya ilişkin şunlar kaydedildi:
"Bakan Yardımcımız Büyükelçi Musa Kulaklıkaya ile Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Hazırlar, Bakanlığımızda düzenlenen STK'larla Kurban Yardım Faaliyetlerinin Koordinasyonu Toplantısı'na eşbaşkanlık yaptı. Toplantıda, yurtdışında yürütülen kurban yardım faaliyetlerinin eşgüdümü konusunda görüş alışverişinde bulunuldu."