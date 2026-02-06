Haberler

Dışişleri Bakanlığı'nda "Kurban Yardım Faaliyetlerinin Koordinasyonu Toplantısı" Yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Hazırlar başkanlığında, yurtdışında yürütülen kurban yardım faaliyetlerinin koordinasyonu için toplantı gerçekleştirildi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Hazırlar eş başkanlığında, Dışişleri Bakanlığı'nda "Kurban Yardım Faaliyetlerinin Koordinasyonu Toplantısı" yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda toplantıya ilişkin şunlar kaydedildi:

"Bakan Yardımcımız Büyükelçi Musa Kulaklıkaya ile Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Hazırlar, Bakanlığımızda düzenlenen STK'larla Kurban Yardım Faaliyetlerinin Koordinasyonu Toplantısı'na eşbaşkanlık yaptı. Toplantıda, yurtdışında yürütülen kurban yardım faaliyetlerinin eşgüdümü konusunda görüş alışverişinde bulunuldu."

Kaynak: ANKA / Güncel
Umman'daki ABD-İran zirvesi sona erdi! İşte ilk açıklama

8 ay sonra masaya oturdular, ilk açıklama İran tarafından geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun

Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun
Süper Lig'de görülmemiş olay! Zirveye oynayan takım transfer yaptı, nereden geldiği bilinmiyor

Zirveye oynayan takım transfer yaptı, nereden geldiği bilinmiyor
26 ilde memurlara 'Hangi partiye oy verirsiniz?' diye soruldu, sonuç hayli enteresan

26 ilde memurlara "Hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu, sonuç hayli enteresan
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada

Muhalefeti karşısındaki görüntü ile vurdu: İşte buradalar burada
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 31 ölü, 169 yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var