Kurban Kesimi Sırasında Yaralanmalar Artıyor

Antalya, Muğla ve Burdur'da kurban kesmek isterken yaralananlar hastanelerde yoğunluk oluşturdu.

Antalya'da bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışırken satır veya bıçakla yaralanan kişiler, hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kepez Devlet Hastanesi'nde tedavi olan Hilmi Ay, AA muhabirine, küçükbaş kurban keserken elinden yaralandığını söyledi.

Daha önce de birçok defa kurban kestiğini dile getiren Ay, "Bu sefer yaralandık, Allah'tan çok sıkıntılı bir şey yok." dedi

Bülent Aydın ise kurban keserken elinden yaralandığını belirtti.

Daha önce de böyle bir durum yaşadığını ifade eden Aydın, "Bu sefer biraz derin kestik, bıçak bir anda elimden kaydı, parmaklarıma dikiş attılar." diye konuştu.

Muğla

Muğla ve ilçelerinde de kurbanlıklarını keserken yaralanan "acemi kasaplar"dan bazıları 112 Acil Servis ekiplerince, bazıları ise kendi araçlarıyla hastaneye gitti.

Bıçakla ya da satırla yaralananlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Burdur

Burdur'un Tefenni ilçesi Seydiler köyünde kurban kesim sırasında Zübeyde Kılınç, traktör kepçesine bağlanan ipin kopması sonucu büyükbaş hayvanın altında kaldı.

İhbar üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince önce Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan Burdur'da kurban kesim sırasında yaralanan 25 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.