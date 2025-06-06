Kurban Kesimi Sırasında Yaralanmalar Artıyor

Kurban Kesimi Sırasında Yaralanmalar Artıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya, Muğla ve Burdur'da kurban kesimi sırasında bıçak ve satırla yaralanan birçok kişi hastanelerde tedavi edildi. Yaralananlardan bazıları taburcu edilirken, Burdur'da ise bir kadın ağır yaralandı.

Antalya, Muğla ve Burdur'da kurban kesmek isterken yaralananlar hastanelerde yoğunluk oluşturdu.

Antalya'da bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışırken satır veya bıçakla yaralanan kişiler, hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kepez Devlet Hastanesi'nde tedavi olan Hilmi Ay, AA muhabirine, küçükbaş kurban keserken elinden yaralandığını söyledi.

Daha önce de birçok defa kurban kestiğini dile getiren Ay, "Bu sefer yaralandık, Allah'tan çok sıkıntılı bir şey yok." dedi

Bülent Aydın ise kurban keserken elinden yaralandığını belirtti.

Daha önce de böyle bir durum yaşadığını ifade eden Aydın, "Bu sefer biraz derin kestik, bıçak bir anda elimden kaydı, parmaklarıma dikiş attılar." diye konuştu.

Muğla

Muğla ve ilçelerinde de kurbanlıklarını keserken yaralanan "acemi kasaplar"dan bazıları 112 Acil Servis ekiplerince, bazıları ise kendi araçlarıyla hastaneye gitti.

Bıçakla ya da satırla yaralananlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Burdur

Burdur'un Tefenni ilçesi Seydiler köyünde kurban kesim sırasında Zübeyde Kılınç, traktör kepçesine bağlanan ipin kopması sonucu büyükbaş hayvanın altında kaldı.

İhbar üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince önce Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan Burdur'da kurban kesim sırasında yaralanan 25 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
Saadet Işıl Aksoy 3 buçuk dakika boyunca soğuk su küvetinde kaldı

Güzel oyuncu trendlere uydu! Yüzündeki şok ifadesine dikkat
İnfaz yasasıyla tahliye olan genç: Babamın da çıkmasını istiyorum

İnfaz yasasıyla tahliye olan genç, Erdoğan'a seslendi: Onu da çıkarın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'den ayrıldı ezeli rakibe imzayı atıyor

Fenerbahçe'den ayrıldı ezeli rakibe imzayı atıyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya! Yüzde 90 daha az maaşla döndü

Suudi Arabistan'a gittiği için eleştiriliyordu, Avrupa'ya geri döndü
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Guatemala'daki Fuego Yanardağı patladı: 500'den fazla kişi tahliye edildi

Ülke felaketi yaşıyor! Yüzlerce kişi tahliye edildi, 39 okul kapatıldı
Esad rejiminin yıkılmasının ardından Emevi Camii'nde ilk Kurban Bayramı namazı

Esad rejimi sonrası ilk! Yüzlerce kişi akın etti
Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı

Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı! Hastanelik oldu

Geceyi hastanede bitirdi! Ünlü oyuncuyu kene ısırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.