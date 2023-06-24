Kurban Bayramı tatilinde Osmangazi Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

KURBAN Bayramı tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilerek memleketlerine ve tatil bölgelerine doğru yola çıkanlar, Osmangazi Köprüsü geçişinde trafik yoğunluğu oluşturdu.

Kurban Bayramı sebebiyle 9 gün sürecek olan tatilin başlamasıyla, İstanbul'da yaşayanlar memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek için yola çıktı. Tatilciler, Osmangazi Köprüsü geçişinde araç yoğunluğu oluşturdu. Köprünün Yalova tarafında bulunan Hersek Gişeleri'nde başlayan araç kuyruğu, zaman zaman Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki Şekerpınar bölgesine kadar uzadı. Trafik yoğunluğunun gece geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.