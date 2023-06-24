Üye Girişi
Haberler
Kurban Bayramı tatilinde Osmangazi Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilinde Osmangazi Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

Güncel Haberler

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilerek memleketlerine ve tatil bölgelerine doğru yola çıkanlar, Osmangazi Köprüsü geçişinde trafik yoğunluğu oluşturdu.

KURBAN Bayramı tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilerek memleketlerine ve tatil bölgelerine doğru yola çıkanlar, Osmangazi Köprüsü geçişinde trafik yoğunluğu oluşturdu.

Kurban Bayramı sebebiyle 9 gün sürecek olan tatilin başlamasıyla, İstanbul'da yaşayanlar memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek için yola çıktı. Tatilciler, Osmangazi Köprüsü geçişinde araç yoğunluğu oluşturdu. Köprünün Yalova tarafında bulunan Hersek Gişeleri'nde başlayan araç kuyruğu, zaman zaman Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki Şekerpınar bölgesine kadar uzadı. Trafik yoğunluğunun gece geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Güncel

Osmangazi Köprüsü Kurban Bayramı İstanbul Tatil Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title