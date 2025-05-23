Kurban Bayramı tatili uzatılmadı! Kamuda mesai 10 Haziran Salı günü başlayacak

Kurban Bayramı tatili uzatılmadı! Kamuda mesai 10 Haziran Salı günü başlayacak
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, vatandaşların merakla beklediği "Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?" sorusuna cevap verdi. Kurban Bayramı tatili uzatılmadı. kamuda mesai 10 Haziran'da başlayacak.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, çalışanlar için Kurban Bayramı'ndaki tatil ile ilgili açıklamada bulundu. Altun, 'Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir.' dedi.

5 HAZİRAN GÜNÜ YARIM GÜN MESAİ OLACAK

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un X'ten yaptığı açıklama şöyle: Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır.

MESAİ 10 HAZİRAN SALI GÜNÜ BAŞLAYACAK

Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir. Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah'tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Her bayramdan bir tatil çıkarma prensibi yanlıştı zaten. Yerinde bir karar bence. Tatilciler bana kızacak biliyorum ama durum bu.

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Haber YorumlarıRecep Yanık:

memurlar yasta

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Haber YorumlarıSerdarHan:

Memurlar ağlasın birazda::

Yorum Beğen100
Yorum Beğenme81
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Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

23 Nisan eyvallah 19 mayis niye tatil 15 temmuz niye tatil biz İsviçre İsveç değiliz çalışmaya ihtiyacımız var 9 tatil olsa ne olcak otelemi gidebilcez ingilize 19 bin TL aynı gün aynı otel Türk e 79 bin turizmciler elbet bize kalcaksiniz birgün ozaman goruscez

Yorum Beğen101
Yorum Beğenme53
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Haber YorumlarıMGk:

Sadece Patronların hükmünün geçtiği bir dönem yaşıyoruz doğru değil

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme52
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