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Kurban Bayramı tatili için Tekirdağ-İstanbul kara yolunda yoğunluk

Kurban Bayramı tatili için Tekirdağ-İstanbul kara yolunda yoğunluk

Güncel Haberler

Tatilcilerin yola çıkmasıyla birlikte Tekirdağ-İstanbul kara yolunda Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve Üniversite kavşağı mevkilerinde akıcı yoğunluk oluştu. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarıyor.

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler dolayısıyla yoğunluk oluştu.

Tatilciler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve Üniversite kavşağı mevkilerinde akıcı yoğunluk oluşturdu.

Araç yoğunluğu nedeniyle ulaşım zaman zaman yavaşlıyor.

Aksaklık yaşanmaması için çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarıyor.

Kara yolundaki akıcı yoğunluğun gün boyunca sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

Kurban Bayramı Yeniçiftlik Tekirdağ Güncel Haberler

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