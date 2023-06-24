Kurban Bayramı tatili için Tekirdağ-İstanbul kara yolunda yoğunluk

Tatilcilerin yola çıkmasıyla birlikte Tekirdağ-İstanbul kara yolunda Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve Üniversite kavşağı mevkilerinde akıcı yoğunluk oluştu. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarıyor.