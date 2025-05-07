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Kurban Bayramı Öncesi Veteriner Denetimleri Yoğunlaşıyor

Kurban Bayramı Öncesi Veteriner Denetimleri Yoğunlaşıyor
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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nda hayvan hareketlerinin kontrolü için 7 gün 24 saat çalışmalara hız verildi. Veteriner hekimler, hayvanların sağlığına yönelik denetimlerde bulunarak, halk sağlığını korumaya yönelik riskleri azaltmaya çalışıyorlar.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde faaliyet gösteren Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nda, Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor.

Yedi gün 24 saat boyunca veteriner hekimler tarafından hayvan hareketlerinin kontrol ve denetimlerinin yapıldığı istasyonda, bayram öncesi kurbanlık hayvanların iller arası sevkiyatında, hayvanların sağlığı ve refahını sağlamak amacıyla çalışmalar yoğunluk kazandı.

İstasyonda görevli veteriner hekimler, hayvanların taşıma sürecinde yaşadığı stresin ve hastalık taşıma risklerinin azaltılması gibi konularda titizlikle hareket ediyor. Hayvan sevklerinde hem hayvan refahını sağlıyorlar hem de halk sağlığına yönelik olası risklerin önüne geçmeye çalışıyorlar.

Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonuna alternatif güzergahlarda da 7 gün 24 saat kontrol ve denetimlerin sürdürüldüğü belirtilerek, "Bu kapsamda, istasyona uğramadan farklı güzergah üzerinden geçmeye çalışan ve kolluk kuvvetleri ile veteriner hekimlerimiz tarafından belgesiz olarak büyükbaş hayvan taşıdığı tespit edilen 2 adet tır için, yetiştiricilere ve nakil vasıtası sahiplerine 5996 sayılı Kanun kapsamında idari yaptırım uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
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