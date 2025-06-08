Kurban Bayramı'nı Mogan Gölü'nde Geçirenler Doğanın Tadını Çıkarıyor

Kurban Bayramı'nı Mogan Gölü'nde Geçirenler Doğanın Tadını Çıkarıyor
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Ankara'da Kurban Bayramı tatilini değerlendiren ziyaretçiler, Mogan Gölü çevresindeki mesire alanlarında piknik yaparak güzel havanın keyfini çıkarıyor. Aileler mangal yaparken, çocuklar oyun alanlarında eğleniyor.

Kurban Bayramı tatilini Ankara'da geçirenler, güzel havayı mesire alanlarına giderek değerlendirdi.

Ziyaretçi akınına uğrayan Mogan Gölü çevresindeki parklarda uzun araç kuyrukları oluştu.

Aileler, mangal ve semaver eşliğinde piknik yaparken, çocuklar oyun alanlarında keyifli vakit geçirdi.

Göl kenarında yürüyüş yapan, balık tutan ve bisiklet sürenler ise doğada olmanın tadını çıkardı.

Bayramın üçüncü gününü Mogan Parkı'nda geçiren Mahmut Doğan, AA muhabirine, "Etlerimiz pişiyor. Birazdan hazır olur, ailece oturup yiyeceğiz. Biz burayı tercih ettik, çünkü çok güzel bir yer. Beğeniyoruz, tavsiye ediyoruz." dedi.

Ailesiyle pikniğe gelen Cansu Esin Erol da "Bayramlarda insanlar tatile gidiyor ama aileyle geçirdiğin vakit hiçbir şeye değişilmez. Çünkü gittiğinde mutlu olmuyorsun. Ailenin yanındaki mutluluğu hiçbir şeyde bulamıyorsun." diye konuştu.

Mogan Gölü'nün çok güzel olduğunu belirten Erol, çevrenin temiz bırakılması gerektiğini vurguladı.

Dördüncü sınıf öğrencisi İdris Tekeli de bayramdan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
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