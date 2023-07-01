Bayram tatili dönüşü yollarda yoğunluk! Marmaraereğlisi'nde araç kuyruğu 4 kilometreyi buldu
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Kurban Bayramı tatilinde Trakya ve Çanakkale'nin tatil bölgelerine gidenler, İstanbul'a dönmeye başladı. Marmaraereğlisi ilçesinde araç kuyruğu zaman zaman 4 kilometreyi bulurken, polis emniyet şeridini kullanan sürücülere ceza kesti.
Kurban Bayramı'nın son gününde, Tekirdağ'dan İstanbul yönüne doğru araç kuyruğu oluştu. Tatilde, Trakya ve Çanakkale'nin tatil bölgelerine gidenler, İstanbul'a dönmeye başladı.
KUYRUK 4 KİLOMETREYİ BULDU
Bayramın son günü, Tekirdağ'dan İstanbul yönüne doğru trafik oluştu. İstanbul'a sınır Marmaraereğlisi ilçesinde araç kuyruğu, zaman zaman 4 kilometreyi buldu.
SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI
Polis ve jandarma tedbir alırken, emniyet şeridini kullanan sürücülere ceza kesildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şafak Taşoyar - Güncel