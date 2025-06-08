Kurban Bayramı'nda Tarihi Yarımada'ya Yoğun İlgi

Kurban Bayramı'nda Tarihi Yarımada'ya Yoğun İlgi
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Kurban Bayramı'nın üçüncü günü, yerli ve yabancı turistler İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini ziyaret ederek yoğunluk oluşturdu. Ayasofya, Sultanahmet Camisi ve Topkapı Sarayı gibi önemli mekanlarda alışveriş yapan ziyaretçiler, bayram tatilinin tadını çıkardı.

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde kentin tarihi ve turistik yerlerini gezen ziyaretçiler, tarihi Yarımada, Eminönü ile çevresinde yoğunluk oluşturdu.

Özellikle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camisi, Topkapı Sarayı ve Mısır Çarşısı ile çevresini gezen yerli ve yabancı turistler alışveriş de yaptı.

Tarihi Yarımada'da vakit geçiren yerli ve yabancı turistler müzeler ile camileri de ziyaret etti.

Ziyaretçiler, Sultanahmet Meydanı'ndaki seyyar satıcılardan mısır ve simit alıp, bank ve çimlerde oturarak, güzel havanın tadını çıkardı.

Bazı vatandaşlar, Ayasofya-i Kebir Camii ile Sultanhamet Camisi'nin önünde fotoğraf çektirdi, bazıları ise Gülhane Parkı'ndan Sarayburnu'na yürümeyi tercih etti.

Eminönü'nde Yeni Cami'yi gezen ziyaretçiler, Galata Köprüsü'nde balık ekmek yedi. Bazı turistler ise Mısır Çarşısı'nın çevresindeki dükkanlardan baharat, lokum ve hediyelik eşya aldı.

Bayram tatili için Bursa'dan İstanbul'a gelen Eyüp Örnek, önce akrabalarını ziyaret ettiğini söyledi.

Ayasofya-i Kebir Camii'ni 1990 yılında müzeyken ziyaret ettiğini anlatan Örnek, "Şimdi ilk kez cami olarak ziyaret edeceğiz. İnşallah namazımızı burada kılacağız. Sonra da Topkapı Sarayı'nı gezmeyi düşünüyorum." dedi.

Kaynak: AA / Ali Osman Kaya - Güncel
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