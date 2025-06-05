Kurban Bayramı'nda Samsun-Ankara Karayolu'nda Yoğunluk

Kurban Bayramı'nda Samsun-Ankara Karayolu'nda Yoğunluk
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Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte Samsun-Ankara kara yolunun Havza geçişinde araç ve insan yoğunluğu yaşanıyor. Trafik ekipleri gerekli önlemleri alarak sürücülere güvenli seyahat etmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kurban Bayramı tatilinin başlaması ile Samsun- Ankara kara yolunun Havza geçişinde yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar, Karadeniz Bölgesi'nin önemli geçiş güzergahlarından Havza'da öğle saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturdu.

Trafik ekipleri bölgede önlem alarak sürücülere dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulunuyor.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, ilçe girişindeki polis uygulama noktası ve otogar kavşağında görev yapan ekipleri ziyaret ederek, çalışmalar hakkında İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mehmet Tekinasa'dan bilgi aldı.

Ayvat, tatil süresinin kısa olmasına rağmen Ramazan Bayramı'nda 9 günlük bayram tatilinde yaşanan oranda trafikte yoğunluk olduğunu belirterek, "Ciddi anlamda Anadolu'dan Karadeniz'e, Karadeniz'den Anadolu'ya araç ve insan sevki söz konusu. Bu nedenle bizler de İçişleri Bakanlığımızın yayımlamış olduğu bayram tedbirleri genelgesine uygun olarak sahada bütün kolluk kuvvetlerimiz ile 7/24 çalışma esası ile özellikle Havza giriş ve çıkışı ile ilçe genelimizde trafik tedbirlerimizi artırdık. Büro hizmetlerinde görevliler dahil, tüm kolluk kuvvetlerimiz trafik görevleri ile görevlendirildi." dedi.

Havza'da öğle saatlerinin ardından trafikte ciddi anlamda trafik yoğunluğu olduğunu vurgulayan Ayvat, şunları kaydetti:

"Özellikle araç sürücülerinden ricamız, varacakları yerler yaklaştıkça biraz daha sabırsız oluyorlar. Bir an evvel memleketlerine varmak istediklerinden tedbirsiz davranıyorlar. Sürücülerimizin uykusuz yola çıkmamaları, emniyet kemeri kullanmaları, yorgunluk hissettiklerinde dinlenmeleri, alkolü direksiyon başına geçmemeleri ve trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını önemli. Yine vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına İçişleri Bakanlığımızın radar uygulaması yoğun olarak uygulanmakta. Vatandaşlarımızdan da ricamız, hız kurallarına uymaları. İnşallah kazasız, belasız, bir kişinin bile burnunun kanamadığı bir bayram geçirmek istiyoruz. Bütün vatandaşlarımızın Mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ederim."

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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