Sağlık Bakanı Memişoğlu, kurban kesimi sırasında 13 bin 513 kişinin yaralandığını bildirdi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle 13 bin 513 kişinin sağlık tesislerine başvurduğunu duyurdu.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı'nın ilk gününde, kurban kesimi esnasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle sağlık tesislerimize toplam 13 bin 513 kişi başvurmuştur. Süreç boyunca vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya davet ediyor, yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Bayram mesaisinde fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu
