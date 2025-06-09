Kurban Bayramı'nda İstanbul'da Trafik ve Kurban Kesimi Kazaları: 79 Yaralı

Kurban Bayramı'nda İstanbul'da Trafik ve Kurban Kesimi Kazaları: 79 Yaralı
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İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Kurban Bayramı'nın son gününde trafik kazalarında 32, kurban kesimi sırasında ise 47 kişinin hastanelere başvurduğunu açıkladı. Tüm yaralılara geçmiş olsun dilekleri iletildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Kurban Bayramı'nın son gününde trafik kazaları nedeniyle 32, kurban kesimi sırasında yaşanan kazalar sonucu 47 kişinin hastanelere başvurduğunu bildirdi.

Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı'nın son gününde İstanbul'da 32 vatandaşımız trafik kazasında, 47 vatandaşımız ise kurban kesimine bağlı kazalar nedeniyle hastanelerimize başvurmuştur. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel
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