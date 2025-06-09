Kurban Bayramı Dönüş Trafiği Denetleniyor

Kurban Bayramı tatili için İstanbul dışına çıkan vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri helikopterle denetim yaptı. Denetimlerde özellikle Çamlıca Gişeleri ile Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunda yoğunluk yaşandığı görüldü.

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte, tatilini şehir dışında geçirenlerin İstanbul'a dönüş yolculuğu başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube ekipleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde kent genelindeki trafik yoğunluğunu havadan denetledi. Denetimlerde özellikle Çamlıca Gişeleri ile Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunda yoğunluk yaşandığı görüldü. Helikopter kamerasıyla tespit edilen trafik kuralı ihlalleri, yerde görev yapan trafik ekiplerine bildirildi ve sürücülere cezai işlem uygulandı. Genel olarak Avrupa Yakası'nda trafiğin akıcı olduğu gözlenirken, Anadolu Yakası'nda ise şehir girişlerinde yoğunluk oluştu.