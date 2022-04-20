Kurallara Uymayan Pazarcı Esnafına Ceza

ÇORLU, TEKİRDAĞ (Bültenler) - Pazar yerlerinde denetimlerini sürdüren Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kurallara uymayan esnaflara yönelik yasal işlemlerin yanı sıra belediye encümen üyeleri tarafından belirlenen para ve tezgâh kapatma (men) cezası uygulamalarına devam ediyor.

Çorlu'da kurulu bulunan pazar yerlerinde vatandaşların güvenli ve huzurlu bir şekilde alışveriş yapmalarına olanak sağlamak adına denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, vatandaşlara yönelik sözlü ve fiilî olarak kötü muamelede bulunan, satışa sunulan ürünlerin üzerine etiket koymayan, geçiş yollarını ihlal eden, ölçü ve tartı aletlerini hileli kullanan pazarcı esnafları hakkında uygulanan idari yaptırımlar çerçevesinde bir pazarcı esnafına ölçü ve tartı aletlerini hileli olarak kullanmaktan dolayı Çorlu Belediye Encümeni tarafından on beş gün süreyle pazardan men cezası verildi. Zabıta ekipleri rutin uygulamaların yanı sıra gelen şikâyetler doğrultusunda denetimlerine devam edecek.

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