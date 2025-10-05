Kuraklıkla Mücadelede Yağmur Suyu Depolamanın Önemi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, kuraklığın etkilerinin azaltılması için yağmur suyunun depolanarak değerlendirilmesinin önem taşıdığını belirtti.

Tecer, AA muhabirine, son yıllarda kuraklığın tüm dünyayı olumsuz etkilediğini söyledi.

Dünyada bir damla suyun bile öneminin büyük olduğunu vurgulayan Tecer, "Yağmur suyunun depolanabilir hale getirilmesi büyük önem taşıyor." dedi.

Prof. Dr. Tecer, israfın önlenmesi adına her türlü çalışmaya önem verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kentlerde yağmur suyunun israfının önlenmesi için belediyelerin çok daha fazla çalışma yapması gerektiğini anlatan Tecer, "Dünyada kaldırımlarda ve parke taşlarında suyun zemine geçişini sağlayarak altta toplanmasına imkan veren sistemler uygulanıyor. Bu konuda çalışmalara başlanmalı. Yağış suyu yüzeysel akışla derelere ve denizlere taşınıyor. Oysa bu bir kaynaktır, mutlaka değerlendirilmelidir." diye konuştu.

Tecer, yağmur suyunun çok kıymetli olduğunu ve asla heba edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Kaldırımlara döşenecek parke taşların, su geçirgenliğini sağlayacak şekilde üretilmesi gerektiğini kaydeden Tecer, "Geçirgen taşlardan süzülen su, drenaj sistemiyle depolarda biriktirilebilir. Yağmur suyu temizdir ancak yüzeye temas edince kirlenme ihtimali vardır. Toplanan suda ön arıtma yapılmasıyla bu kaynak park ve bahçelerin sulanmasında rahatlıkla kullanılabilir." ifadesini kullandı.