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Yağışlarla dolan Akgöl'ü paraşüt gösterisiyle tanıttılar

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Van'ın Özalp ilçesinde kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan Akgöl, bu yıl artan yağışlarla yeniden suya kavuştu. Vangölü Off-Road ekibi, gölde paraşüt gösterisi yaparak bu doğal güzelliği tanıttı.

VAN'ın Özalp ilçesinde, son yıllarda kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan Akgöl, bu sene etkili olan yağışlarla yeniden hayat buldu. Vangölü Off-Road ekibinin Akgöl'ü tanıtmak amacıyla düzenlediği gezi ve gölde yaptıkları paraşüt gösterisi ilgi çekti.

Van'ın önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Özalp ilçesi Bağrıaçık Mahallesi sınırlarındaki 407 hektar büyüklüğündeki Akgöl, birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Akgöl, kuraklık nedeniyle son yıllarda büyük ölçüde kurudu. Bu sene yağışların artmasıyla yeniden suyla dolan göl, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Vangölü Off-Road ekibi de 40 kişilik grupla Akgöl'e gezi düzenledi. Arazi araçlarıyla bölgeye gelen ekip üyeleri, göl çevresinde paraşüt gösterisi yaptı ve o anlar dronla görüntülendi. Gösteriler güzel görüntüler oluşturdu.

Vangölü Off-Road ekibi sorumlusu İlhan İler, Van'ın tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla her hafta farklı bir bölgeye gezi düzenlediklerini belirterek, "Bu hafta da Özalp'taki Akgöl'e geldik. Burası son yıllarda kuraklık nedeniyle tamamen kurumuştu. Bu yıl yağan yağışlarla birlikte yeniden hayat buldu. Biz de bu doğal güzelliği tanıtmak için buraya geldik. Paraşüt gösterisi yaptık. Burası muhteşem bir yer. Herkesi buraya bekliyoruz" dedi.

Haber: Behçet DALMAZ/VAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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