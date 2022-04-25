DİYARBAKIR - Kuraklık tehlikesi yaşayan Devegeçidi Baraj Gölü'ne bir başka barajdan su takviyesi

Diyarbakır'da insanlardan göçmen kuşlara, balık türlerinden kaplumbağalara kadar canlılar için hayat kaynağı olan ve iklim değişikliğinin etkisiyle yaşanan kuraklıktan etkilenen Devegeçidi Baraj Gölü'ne Dicle Baraj Gölü'nden 27 milyon metreküp su takviyesi yapılacak.

Devegeçidi Çayı üzerinde sulama amacıyla 1972'de kurulan ve 220 milyon metreküp su toplama hacmine sahip baraj gölündeki su seviyesinde, yağış azlığı, iklim değişikliği, buharlaşma gibi nedenlerle son yıllarda düşüş yaşandı.

Bölgedeki tarımsal sulamada önemli bir yere sahip olmasının yanı sıra göçmen kuşlar için önemli besin ve yumurtlama alanı olan, tatlı su balıkçılığı yapılan baraj gölündeki su çekilmesi, canlıları da olumsuz etkiledi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında oluşturulan Diyarbakır Kuraklık Kriz Koordinasyon Merkezince baraj gölüne su takviyesi yapılması kararı alındı.

"27 milyon metreküp suyu terfi etmek durumundayız"

DSİ 10. Bölge Müdürlüğü İşletme ve Bakım Şube Müdürü Yaşar Ceylan, AA muhabirine, iklimsel öngörülerin bu yıl da yağışların geçen yıl gibi yetersiz gerçekleşeceği yönünde olduğunu söyledi.

Nisan ayına kadar düşen yağışların beklenilen düzeyde olmadığını ve özellikle Diyarbakır'ın ova kesimlerinde yer alan sulama amaçlı barajların yeterli su depolayamadığını belirten Ceylan, "Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında Diyarbakır Kuraklık Kriz Koordinasyon Merkezi tarafından toplantılar yapıldı. Toplantıda çiftçimizin mahsulünü sulaması için alınacak her tedbirin tereddüt etmeden gerçekleşmesi yönünde kararlar alındı." dedi.

"Devegeçidi Baraj Gölü 58 bin dekar alan sulamakta. Bu yıl 62 milyon metreküp aktif suya ihtiyacımız var. Barajımızda depolanan su 35 milyon metreküp civarında. Mahsulün kurumaması için çiftçilerimizin sağlıklı sulama yapabilmesi amacıyla Kralkızı Dicle Ana Sulama Kanalıyla Dicle Baraj Gölü'nden su almak suretiyle Devegeçidi Baraj Gölüne 27 milyon metreküp suyu terfi etmek durumundayız." ifadelerini kullanan Ceylan, kanallar vasıtasıyla suyun 59 kilometre mesafe katedilerek taşınacağını bildirdi.

"Takviye işlemini yaklaşık bir haftada tamamlamayı planlıyoruz"

Ceylan, "Bunun için yaklaşık 6 milyon kilovatsaat enerji kullanılacak. Yaklaşık 15 milyon lira enerji maliyeti söz konusu olacak. Takviye işlemini yaklaşık bir haftada tamamlamayı planlıyoruz." diye konuştu.

Kralkızı ve Dicle Baraj Gölü'nde yeterli miktarda su depolandığına işaret eden Ceylan, bölge müdürlüğü bünyesindeki bütün tesislerde depolanan her damla suyun çiftçinin istifadesine sunulacağını kaydetti.

Ceylan, "DSİ ve Diyarbakır Kuraklık Kriz Koordinasyon Merkezi hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaktır. Alınması gereken her tedbir tereddütsüz alınacaktır. Devegeçidi Baraj Gölü bölgedeki göçmen kuşların da uğrak noktalarından biri. Dolayısıyla oluşacak su, doğal yaşama da hizmet etmiş olacak. Sulamayla bu yönde de faydası olmuş olacak. Bu konuda çiftçimiz müsterih olsun. Ancak çiftçilerden de isteğimiz suyu tasarruflu kullanmaları." şeklinde konuştu.