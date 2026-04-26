Kuraklık riski altındaki Eber Gölü'nün su seviyesi üç kat arttı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş: - "Eber Gölü'nün geçen yıl bu aylardaki doluluk oranı yüzde 5 civarındaydı, bu yıl ise yüzde 15'e çıktı. Bu artış yağışlardan kaynaklanıyor" - "Geçen yıl su seviyesi düşük olduğu için flamingo türü Eber Gölü'nde nadir görülüyordu. Bu yıl ise flamingo sayısında 3-4 kat artış görüldü. Sayımda 2 binin üzerinde flamingo tespit edildi"

Afyonkarahisar'da kuraklık riski altındaki Eber Gölü'nün su seviyesi, son dönemdeki yağışların etkisiyle arttı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, AA muhabirine, Eber Gölü çevresinin geçen yıl kasım ayı ile bu yıl nisan ayı arasında düzenli yağış aldığını söyledi.

Gölün geçen yılki ortalama seviyesi 1 metreyken şu anda 4 metrenin üzerine çıktığını belirten Erişmiş, "Eber Gölü'nün geçen yıl bu aylardaki doluluk oranı yüzde 5 civarındaydı, bu yıl ise yüzde 15'e çıktı. Bu artış yağışlardan kaynaklanıyor. Bölgede korumaya yönelik çalışmalar var. Kaçak su kullanımıyla ilgili sıkı çalışmalar yapılıyor. Yöre halkının daha duyarlı olması sağlanacak. Bu şekilde Eber Gölü'nde su seviyesi her yıl daha fazla artacak." ifadelerini kullandı.

"Eber Gölü'nün su seviyesini daha da artırabiliriz"

Eber Gölü'nde 147 kuş türünün bulunduğuna değinen Erişmiş, şunları kaydetti:

"Bu yıl göçmen kuş sayısında belirgin artış görüldü. Bunun dışında suna ve ak pelikan türleri de gözlemlendi. Geçen yıla kıyasla kuş türü çeşitliliği açısından daha zengin bir dönem yaşanıyor. Geçen yıl su seviyesi düşük olduğu için flamingo türü Eber Gölü'nde nadir görülüyordu. Bu yıl ise flamingo sayısında 3-4 kat artış görüldü. Sayımda 2 binin üzerinde flamingo tespit edildi. Eğer bu tür korumacı yaklaşımlarla devam edersek Eber Gölü'nün su seviyesini daha da artırabiliriz."

-"Akşehir Gölü'nde yüzde 5 doluluk oranında su bulunuyor"

Erişmiş, tamamen kuruduğu düşünülen Akşehir Gölü'nü besleyen ana kaynağın Eber Gölü olduğunu dile getirdi.

Eber Gölü'nün dolmasının Akşehir'in dolması anlamına geldiğini vurgulayan Erişmiş, "Kot farkı nedeniyle Eber Gölü daha yüksek seviyede bulunuyor. Bu yağışlar sayesinde Akşehir Gölü'nde doluluk yüzde 5. Yaz aylarında daha kurak bir döneme girilecek. Bu dönemde halkımızdan kaçak sulama ve göldeki yasaklara uyulması konusunda hassasiyet göstermelerini bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
