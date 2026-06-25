4-6 yaş Kur'an kurslarında 230 bin öğrenci eğitim aldı

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı 4-6 yaş Kur'an kurslarında 2025-2026 eğitim öğretim yılında 230 bin öğrenci eğitim aldı.

Diyanet İşleri Başkanlığından alınan bilgiye göre, Türkiye genelindeki il ve ilçe müftülükleri bünyesinde eğitim veren Kur'an kurslarının 2025-2026 eğitim öğretim yılı sona erdi.

Eğitimlerde, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde hazırlanan müfredat kapsamında sertifikaya sahip Kur'an kursu öğreticileri görev yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl yetişkinlere yönelik hizmet veren Kur'an kurslarından 500 bini aşkın kişinin eğitim aldığını söyledi.

Çocuklara yönelik 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarından 230 bin öğrencinin eğitimini tamamladığını belirten Akbulut, 7-10 yaş Kur'an kurslarından da 130 bin çocuğun eğitim aldığını kaydetti.

Bu yıl uygulamaya konulan 11-14 yaş Kur'an kurslarından ise 30 bin öğrencinin eğitim aldığını aktaran Akbulut, Kur'an kurslarına yönelik ilginin artarak devam ettiğini vurguladı.

Akbulut, 2025-2026 eğitim öğretim??????? yılını başarıyla tamamladıklarının altını çizerek, şimdi ise heyecanla yaz Kur'an kurslarını beklediklerini dile getirdi.

"Yaz Kur'an kursları 6 Temmuz'da başlayacak"

Geçen yıl toplam 2,5 milyon öğrencinin Kur'an kurslarında eğitim aldığını ifade eden Akbulut, "Bu yıl daha fazla çocuğa ulaşacak şekilde hazırlandık. Kitaplarımızı hazırladık, kendilerine ulaştırılması için müftülüklerimize ilettik. Bu eğitimleri verecek öğreticilerimiz için hizmet içi eğitimler planladık." dedi.

Yaz Kur'an kurslarının cami ağırlıklı bir eğitim sistemi olduğunu belirten Akbulut, yaz mevsiminin camilerin çocuklarla şenlendiği bir dönem olmasını arzu ettiklerini söyledi.

Yaz Kur'an kurslarının 6 Temmuz'da açılacağını belirten Akbulut, kursların 14 Ağustos'a kadar, 6 hafta süreceğini dile getirdi.

Eğitimlerde temel dini bilgiler ve değerlerin bulunduğunu aktaran Akbulut, "Yaz Kur'an kursları bir bilgi yükü değildir. Çocukların gönlüne dini ve milli duyguları düşürebilmektir. Onların değer dünyasında yer edinmesini sağlamaktır. Cami, Kur'an-ı Kerim, Hz. Peygamber ve Allah'a dair sevgiyi çocukların gönüllerine düşürmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Kayıtların 22 Haziran'da başladığını ve 13 Temmuz'a kadar süreceğini ifade eden Akbulut, başvuruların il, ilçe müftülükleri ile mahallelerdeki cami ve Kur'an kurslarında alınacağını dile getirdi.