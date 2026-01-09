Görme Engelli Mahmut Terzi, Braille ile Kur'an-ı Kerim'i Ezberledi

Sakarya'da oturan 47 yaşındaki görme engelli Mahmut Terzi, Kur'an-ı Kerim'i Braille alfabesiyle okuyarak ve kasetten dinleyerek ezberledi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Yahya Çavuş Görme Engelliler İlkokuluna 1987'de başlayan Terzi, burada Braille alfabesini Türkçe dilinde öğrendi.

Doğuştan görme engelli Terzi, ilkokul mezuniyet ve ortaokul kabul puanıyla Ankara'da girmeye hak kazandığı Mitat Enç Görme Engelliler Ortaokulunda okuyarak, İngilizce eğitimi de aldı.

Daha sonra kentteki Mithatpaşa Anadolu Lisesinde eğitimini tamamlayan Terzi, 1999'da Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğünde işe başladı.

Terzi, imam hatip olan komşularından heveslenerek, kendi çabasıyla Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.

1999 Marmara Depremi sonrası hafızlık yapmaya karar veren Terzi, kasetten dinleyerek ve Braille alfabesiyle okuyarak Kur'an-ı Kerim'i 10 yılı aşkın sürede ezberledi.

"Çevremden etkilendim"

Terzi, AA muhabirine, parmaklarının "gören gözleri" olduğunu, Türkçe, Arapça ve İngilizce Braille alfabesi yazıp okuyabildiğini söyledi.

Braille alfabesini "takoz, mile ve misket" diye tabir edilen materyallerle elleriyle dokunarak öğrendiğini belirten Terzi, daha sonra çinko levhalar üzerine kabartılmış materyallerle okuma ve yazmaya geçtiğini, tablet ve daktilo kullanabildiğini anlattı.

Küçük yaşlarda zorunlu sebeplerden Kur'an kursuna katılamamasının içinde ukde kaldığını dile getiren Terzi, şöyle konuştu:

"Komşularımız imam kökenli olduklarından elinde büyüdüm, yaşım ilerledikçe ve babam o zamanlar Suudi Arabistan'da çalıştığından dolayı hem Kur'an-ı Kerim getirmiş hem de birtakım dini kitaplar vardı elimizde. Basılmış kabartma Kur'an-ı Kerim temin ettim. Zaten okunuşu ve yazılışı Türkçe yazıyla aşağı yukarı aynı olduğu için kabartma Kur'an-ı Kerim'i öğrenmem çok kolay oldu hatta kendi kendime öğrendim. 20 dakika gibi zaman diliminde çözdüm. Kabartma yazıyla da olsa okumaktan çok büyük zevk ve keyif alıyorum."

Terzi, Marmara Depremi'nin kendisi için milat olduğunu anlatarak, "İsmail Biçer hocaefendinin Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif kasetlerini temin ettim, ondan dinleyerek hafızlığıma başladım. Sonra kabartma Kur'an-ı Kerim'i temin ettim. İkisini eşleştirerek, gücümün yettiği yerde dinleyerek, bazı zaman da yüzünden okuyarak Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye devam ettim. Belli zaman kendim ezber yaptım, çalıştım. Daha sonrasında mahalle camimizde hafız imam hatibin olduğunu öğrendim, ondan usulüne uygun şekilde sıralı ders almaya başladım ve sonrasında da bitirdim." dedi.

"Engelliler Cami ve Eğitim Külliyesi" projesinin öncülerinden olduğuna değinen Terzi, şunları kaydetti:

"Camiye Peygamber efendimizin görme engelli sahabesi Abdullah Bin Ümmü Mektum hazretlerinin ismini verdik. Görme engelliler için kabartma halılar, işitme engelliler için projeksiyon cihazıyla görsel anlatım ve ortopedik engelliler için kendilerine ayrılmış özel birim var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve saygıdeğer eşi hanımefendinin isimleriyle şereflendirdiğimiz iki ana bina daha inşa edilecek. Bu süreçte binaların içerisinde müdüriyet dairelerinden tutun, yemekhanesinden yatakhanesine, aşevinden spor salonuna, revirinden itfaiyesine, kütüphanesinden konferans salonuna, fizyoterapist salonundan psikoterapi salonuna varana kadar birçok sosyal donatıyı bünyesinde barındırıyor."