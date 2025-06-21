Kundu Sahili'nde Boğulma Olayı: Melek Gökçe Hayatını Kaybetti

Kundu Sahili'nde Boğulma Olayı: Melek Gökçe Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Aksu ilçesindeki Kundu Sahili'nde serinlemek için denize giren 31 yaşındaki Melek Gökçe, boğularak hayatını kaybetti. Olay sırasında çevredekilerin müdahalesine rağmen Gökçe, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yeni evli olduğu öğrenilen Gökçe'nin Kütahya'dan Antalya'ya gelin gittiği belirtildi.

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde serinlemek için denize giren Melek Gökçe (31), boğularak hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Kundu Mahallesi Kundu Sahili'nde meydana geldi. Yakınlarıyla beraber sahile giden Melek Gökçe, bir süre sonra denizde çırpınmaya başladı. Sudan çıkarılan Gökçe'ye ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken; durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, Gökçe'ye kıyıda müdahalede bulundu. Melek Gökçe, olay yerinde hayatını kaybetti. Melek Gökçe'nin yeni evlendiği ve Kütahya'dan Antalya Aksu'ya gelin geldiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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