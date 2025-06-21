Kundu Sahili'nde Boğulma Olayı: Melek Gökçe Hayatını Kaybetti

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde serinlemek için denize giren Melek Gökçe (31), boğularak hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Kundu Mahallesi Kundu Sahili'nde meydana geldi. Yakınlarıyla beraber sahile giden Melek Gökçe, bir süre sonra denizde çırpınmaya başladı. Sudan çıkarılan Gökçe'ye ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken; durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, Gökçe'ye kıyıda müdahalede bulundu. Melek Gökçe, olay yerinde hayatını kaybetti. Melek Gökçe'nin yeni evlendiği ve Kütahya'dan Antalya Aksu'ya gelin geldiği öğrenildi.