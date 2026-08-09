Antalya'da Galericiyi Kundaklama ve Gasp Şüphelisi Kütahya'da Yakalandı

ANTALYA'da bir galericinin kundaklanması ve gasp olayına karıştığı belirlenen şüpheli, korsan taksi ile İstanbul'a giderken polisin düzenlediği operasyonla Kütahya'da yakalandı.

Antalya'da bir galericinin kundaklanması ve gasp olayına karıştığı belirlenen şüpheli Ö.Ö.'nün (22) içinde bulunduğu 07 KCH 09 plakalı otomobilin İstanbul'a gideceği ihbarı üzerine polis ekiplerini harekete geçti. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, son olarak Afyonkarahisar'dan Kütahya istikametine seyir halinde olduğu tespit edilen şüpheli aracın geçiş güzergahında tedbir aldı. Şüpheli araç, Kütahya kent merkezi girişinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Araçta bulunan sürücü A.K.A. (33) ile şüpheli Ö.Ö. yakalandı. Yapılan incelemede, şüphelinin kundaklama olayı sırasında giydiği tişört de araçta ele geçirildi.

GALERİCİYLE ARALARINDA HUSUMET VARMIŞ

Antalya'da aynı galericinin iş yerine yönelik kundaklama olaylarıyla bağlantısının bulunduğu belirlenen şüpheli Ö.Ö., gözaltına alındı. Araç alım satımı nedeniyle galerici ile Ö.Ö. arasında husumet oluştuğu ve aynı iş yerinin daha önce 4 kez kundaklandığı öğrenildi.

Yakalanan Ö.Ö.'nün emniyetteki işlemleri sonrası, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerine teslim edileceği bildirildi. Araç sürücüsü A.K.A. hakkında ise korsan taksicilik yaptığı gerekçesiyle işlem yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı