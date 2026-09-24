Haberler

Kumluca'da zabıta ekipleri, 2026-2027 eğitim yılı başında okul kantinlerini denetledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kumluca'da zabıta ekipleri, 2026-2027 eğitim yılı başında okul kantinlerini denetledi
Güncelleme:
+404 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kumluca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlarken ilçedeki okul kantinlerini denetledi. Denetimlerde ruhsat, son kullanma tarihi, etiket, hijyen ve muhafaza koşulları incelenirken eksik bulunan işletmecilere uyarı yapıldı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla ilçedeki okul kantinlerinde denetim gerçekleştirdi.

Kumluca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, okul kantinlerinin iş yeri ruhsatları, ürünlerin son kullanma tarihleri, etiket bilgileri, hijyen koşulları ve muhafaza şartları kontrol edildi.

Denetimlerde tespit edilen eksiklik ve uygunsuzluklarla ilgili kantin işletmecilerine gerekli uyarılar yapılarak mevzuat ve uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verildi.

Zabıta ekiplerinin okul kantinlerine yönelik denetimlerini eğitim öğretim yılı boyunca düzenli aralıklarla sürdüreceği belirtilerek, olumsuzluk yaşayan vatandaşların durumu zabıta ekiplerine bildirmelerini istedi.

Kaynak: AA
Trabzon'da heyelan faciası! Toprak altında kalan 2 çocuk babasından acı haber

Toprak altında kalan 2 çocuk babasından acı haber
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes bu görüntüyü konuşuyor! Meslek aşkı deprem dinlemedi

Herkes deprem anında kaydedilen bu görüntüyü konuşuyor
Sadettin Saran pes etmedi! ABD'li devi yanına alıp 400 milyon dolara hazırlanıyor

Saran pes etmedi: ABD'li ortak buldu 400 milyon doları masaya koydu
Gençleşmek için Vietnam'ın yolunu tuttu! Son hali şaşkına çevirdi

Türkiye'den Vietnam'a gençleşmeye gitti! Son hali şaşkına çevirdi
Esenyurt'ta 8 yaşındaki Dolunay'ın öldüğü servis kazası kamerada! Baba: Yaşlı ve engelli adamı nasıl şoför yaparsın

Kardeşinin gözü önünde servisin altında kaldı! Baba isyan etti
Şanlıurfa depremi sonrası korkutan uyarı: 7'ye kadar çıkabilir

5.4'lük deprem sonrası korkutan uyarı!
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
Wayne Rooney'yi görenler tanımakta zorlanıyor

Son halini görenler inanamadı