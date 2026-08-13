Haberler

Kumluca'da kazaların yaşandığı kavşak trafiğe kapatıldı

Kumluca'da kazaların yaşandığı kavşak trafiğe kapatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Kumluca'da sık sık ölümlü ve yaralanmalı kazaların meydana geldiği Gödene Caddesi'ndeki kontrolsüz kavşak, ilçe trafik komisyonu kararıyla trafiğe kapatıldı. Kaymakam Bahadır Güneş, incelemelerde bulunarak sürücülere trafik kurallarına uymaları çağrısı yaptı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çok sayıda ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği Gödene Caddesi'ndeki kontrolsüz kavşak, ilçe trafik komisyonu kararı doğrultusunda trafiğe kapatıldı.

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, trafiğe kapatılan kavşakta incelemelerde bulundu.

Güneş, burada yaptığı açıklamada, sık yaşanan kazalar nedeniyle vatandaşın talepleri ve ilgili kurumların görüşüyle bir değerlendirme yapıldığını ve kavşağın kapatılması kararı alındığını söyledi.

Gödene Caddesi'nin ve kapatılma kararı alınan kavşağın toptancı hali yakınında bulunması dolayısıyla yoğun trafik kullanımı olduğuna dikkati çeken Güneş, "Gödene Caddemiz ve bu kontrolsüz kavşak konum itibarıyla yoğun trafiğin olduğu bir yer. Buna bağlı olarak kavşağın kontrolsüz olması da kazalara neden oluyor. Mülki idare olarak yaptığımız değerlendirme, kamu kurumlarımızın ve vatandaşların talebi doğrultusunda, ilçe trafik komisyonunda kavşağın kapatılması kararı verildi. Belediye ekiplerimiz kavşağın kapatılmasını sağladı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Kapatılan kavşakta gerekli işaretlemelerin de yapıldığını aktaran Güneş, sürücülerden olası kazalara sebebiyet vermemek adına trafik kurallarına ve işaretlere uymalarını istedi.

Kaynak: AA
Mabel Matiz hakkında bir soruşturma daha

Mabel Matiz hakkında bir soruşturma daha
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu

Merkez Bankası'ndan yıl sonu enflasyon tahmini! Sürpriz revize geldi
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e operasyon! 30 kişi gözaltında

Süleymancıların liderine operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Lukaku'nun ilk sözleri taraftarı mest etti

Yok artık Lukaku! Uçaktan iner inmez yaptığı olay oldu
Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede

Tesettür giyimin lideri! O da listede
Üç yıl önce Fenerbahçe'ye geldi, 1 dakika bile oynamadan gitti

Üç yıl önce Fenerbahçe'ye geldi, 1 dakika bile oynamadan gitti
Okan Buruk'a tepki yağıyor! Cenazede bu söylenir mi?

Okan Buruk'a tepki yağıyor! Cenazede bu söylenir mi?
Fenerbahçe'ye Livakovic'ten kötü haber

Ve korkulan oldu! Şimdi ne yapacaklar

Mourinho yıllar sonra döndüğü Real Madrid'de ilk kupasını kazandı

Fenerbahçe'de yapamadığını 2 ayda yaptı
Süleymancıların tüm şirketlerine el konuldu

Süleymancıların tüm şirketlerine el konuldu! Para trafiği inanılmaz