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Kumluca'da orman yangını

Kumluca'da orman yangını
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YAZIR MAHALLESİ TAHLİYE EDİLİYORAntalya'da Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, ilçedeki orman yangınına helikopterler ve çok sayıda arazözle müdahale edildiğini söyledi.

YAZIR MAHALLESİ TAHLİYE EDİLİYOR

Antalya'da Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, ilçedeki orman yangınına helikopterler ve çok sayıda arazözle müdahale edildiğini söyledi. Bölgede rüzgarın hakim olduğunu belirten Güneş, "Etkili rüzgar nedeniyle yangında yayılma tehlikesi var. Yangın nedeniyle tedbir amaçlı Yazır Mahallesi'ndeki evler tahliye ediliyor. Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor" dedi.

EVLER ALEV VE DUMANIN ORTASINDA KALDI

Yazır Mahallesi'nde yaşayanlar ve tatil için gelenler, jandarma ekipleri gözetiminde bölgeden tahliye edilmeye başlandı. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangın bölgesinden ayrılırken, hayvanlarını da yanlarına aldı. Alevler, yerleşim yerlerinin yakınına kadar ilerledi. Bazı evler yoğun duman ve alevlerin ortasında kaldı.

2016'DA YANAN BÖLGENİN YAKININDA

Öte yandan ilçeye bağlı Yazır Mahallesi'nde devam eden orman yangının yaklaşık 5 kilometre yakınındaki Erentepe Mahallesi'nde 24 Haziran 2016 tarihinde çıkan yangın, Topbaş ve Belenobası mahallelerini de etkisi altına almış, 10'dan fazla ev ve ahır yanmıştı. Yangın nedeniyle yaklaşık 3 bin hektar kızılçam ormanı ve makilik alanın yanı sıra bölgedeki çok sayıda seranın yanı sıra zeytin, portakal ve nar bahçeleri zarar görmüştü. Kumluca- Antalya kara yolunun da trafiğe kapanmasına neden olan yangın 3 gün sonunda söndürülebilmişti.

Tolga YILDIRIM- İrem BAŞDAŞ/KUMLUCA (Antalya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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