Kumluca'da LGS ve YKS Başarı Ödül Töreni Düzenlendi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ( Yks ) başarı gösteren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, LGS sınavında yüzde 1'lik dilime giren 16 öğrenci ile YKS'de Türkiye genelinde ilk 5 bin içerisinde yer alan 12 öğrenci için Uygulama Oteli'nde "Başarı Ödül Töreni" düzenlendi.

Törene, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaymakam Güneş, öğrencilerin elde ettiği başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başarıda emeği bulunan aileleri, öğretmenleri ve okul yöneticilerini tebrik etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir de Kumluca olarak her yıl merkezi sınavlarda başarı düzeylerini daha ileriye taşımanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Gelecek yıllarda daha büyük başarılara imza atılacağına inandığını belirten Tekdemir, "Yıllardır öğrencilerimizin eğitimi için sağlam temeller attık. Bugün geldiğimiz noktada bunun meyvesini alıyoruz. Ben sınavlarda başarı gösteren öğrencilerimizi, emek veren öğretmenlerini ve öğrencilerimizin ailelerini tebrik ediyorum. Başarıları daim olsun." dedi.

Törende, LGS ve YKS'de dereceye giren 28 öğrenciye başarılarından dolayı ödülleri takdim edildi.

Öğrencilerin başarılarının ilçedeki diğer öğrencilere örnek olması ve eğitim alanında yeni başarıların elde edilmesine katkı sağlaması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: AA