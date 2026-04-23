Kumluca'da Kaymakamlık makamına Lamia Başer oturdu

Kumluca'da Kaymakamlık makamına Lamia Başer oturdu
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Kaymakamlık makamına Lamia Başer oturdu.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Kaymakamlık makamına Lamia Başer oturdu.

Mimar Sinan İlkokulu 3-D sınıfı öğrencisi Lamia Başer, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş'i makamında ziyaret ederek, görevi temsili olarak devraldı.

Ziyaret sırasında, heyecan yaşadığı gözlenen küçük öğrenci, makam koltuğuna oturduktan sonra ilçedeki eğitim faaliyetleri ve çocuklara yönelik projelere ilişkin görüşlerini paylaştı. Geleceğe dair hedeflerinden de bahseden Başer, tüm dünya çocuklarının bayramını kutladı.

Kaymakam Güneş de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çocukların öz güveni ve vizyonunun kendilerini gururlandırdığını ifade etti. Güneş, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bu bilinçle yetişmesi büyük önem taşıyor." dedi.

Ziyaret, Kaymakam Güneş'in Lamia Başer'e hediye takdimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak
