Haberler

Kumluca'da "Halk oyunları şenliği" düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 27'ncisi düzenlenen geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında "Halk oyunları şenliği" yapıldı.

Kumluca Belediyesi organizasyonunda, Kumluca Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Atatürk Stadı'nda sergilenen etkinlik ilgi gördü.

İlçe Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, halk oyunlarının toplumların kültürünü ve kimliğini yansıtan en güzel örneklerden olduğunu belirterek, bu tür organizasyonların kültürel değerlerin yaşatılmasında önemli rol oynadığını söyledi..

Festivalin 27 yıldır aralıksız sürdürüldüğünü ifade eden Avcıoğlu, "Bu festivalimizin bugünlere gelmesinde, halkımızın büyük katkısı var. Sizler bu festivale sahip çıkmasaydınız bugünlere gelmezdi." dedi.

Kumluca Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Osman Mutlu da festivalde yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Program kapsamında sahne alan ekipler, Teke Yöresi başta olmak üzere farklı bölgelere ait halk oyunlarını sergiledi. Yöresel müzikler eşliğinde gerçekleştirilen gösteriler, izleyicilerden alkış aldı.

Etkinlik sonunda protokol üyeleri tarafından, organizasyona katkı sağlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mutlu, usta öğreticiler ve kursiyerlere plaket verildi.

Etkinliğe, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Edirne'nin Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

