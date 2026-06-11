Kumluca Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

Kumluca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi, düzenlenen törenle açıldı.

Kumluca Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yıl sonu sergisi açılış törenine, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Bars, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Çağatay Aydın, Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Erkan Özgür, daire amirleri, parti ilçe başkanları, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, Halk Eğitim Merkezi müdürlüğünün, halkın istekleri doğrultusunda yıl boyunca eğitim veren bir kurum olduğunu söyledi.

Bu kursların devamlılığının sağlanmasına halkın ilgisinin önemine dikkati çeken Tekdemir, "Halkımız bu kurslara yoğun ilgi gösteriyor. İlçemizde halkın yüzde altısı bu kurslara katılmış." dedi.

Kumluca Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Mutlu da konuşmasında 2025-2026 öğretim yılında Kumluca'da yaşayan 5 bin 600 kişinin kurslara katıldığını ve bu oranın da ilçe nüfusunun yüzde altısına tekabül ettiğini vurguladı.

Yıl boyunca ilçe genelinde 250 kurs açtıklarını hatırlatan Mutlu, şunları kaydetti:

"Halkımızdan gelen her türlü kurs talebini değerlendirip, uygun zamanda kurslarımızı açıyoruz. Bu konuda sloganımız her zaman, her yerde, herkes için eğitim anlayışıyla hareket ediyoruz. Sadece kurslar değil ilçemizde 2 bin 300 civarında açık öğretim öğrencimize hizmet verdik. Tüm bu işleri yaparken bizlere destek olan usta öğreticilerimiz, resmi kurumlarımız ve bu serginin burada hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

İş insanı Murat Hüdavendigar Günay da yaptıkları protokol gereğince ilçeye kazandırılacak olan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binası inşaatında kendi üzerlerine düşen tarafı tamamladıklarını, bundan sonraki süreçte binanın geri kalan kısımlarının tamamlanarak hizmete girmesini beklediklerini bildirdi.

Konuşmaların ardından, 7'den 70'e Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü halk oyunları ekibinin gösterisi gerçekleştirildi.

Protokol üyeleri sergide yer alan eserler hakkında usta öğretici ve kursiyerlerden bilgi aldı. Rattan bitkisi ile yapılan örme elbise dolabı ve filografi sanatıyla yapılan Ayetel Kürsi hakkında bilgi veren usta öğretici Burcu Buldu, her iki eserin de yaklaşık altı ayda tamamlandığını anlattı.

Çini usta öğreticisi Ayşe Arsın ise tarihte bilinen ilk Türk halısı olan Pazırık motiflerini çini sanatıyla oluşturduklarını ve motifler arasında lotus, grifon, geyik, yürüyen atlar ve ata binmiş insan motiflerinin yer aldığını bildirdi.

Seramik, halı, dikiş nakış, çeşitli küçük el sanatları, boyama gibi eserlerin yer aldığı Kumluca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yıl sonu sergisi, iki gün gezilebilecek.