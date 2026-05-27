Antalya'da çocuklara harçlık ve çerez dağıtma geleneği bu yıl da sürdürüldü

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Kurban Bayramı'nda geleneksel hale gelen çocuklara bayram harçlığı ve çerez dağıtım töreni yapıldı. Eski Cami'de bayram namazı sonrası 700 çocuğa çerez ikram edilip dualarla harçlık dağıtıldı.

Merkezdeki Eski Cami'de bir araya gelen vatandaşlar, namaza çocuklarını da yanlarında getirdi. Bayram namazının ardından cemaat bayramlaşırken, çocuklar camide saf düzeninde oturarak kendileri için hazırlanan programı bekledi.

Yaklaşık 700 çocuğun bulunduğu camide, cemaat görevlileri tarafından çocuklara önce çerez ikram edildi, ardından dualar eşliğinde bayram harçlığı dağıtıldı.

Eski Cami İmamı Adil Soytürk, bayramların en önemli anlamlarından birinin çocukları sevindirmek olduğunu söyledi.

Her bayram namazı sonrası çocuklara harçlık ve çerez dağıttıklarını belirten Soytürk, çocukların hafızasında güzel bir hatıra bırakmayı amaçladıklarını ifade etti.

Harçlık ve çerezlerin hayırsever cami cemaati tarafından karşılandığını dile getiren Soytürk, şunları söyledi:

"Kumluca merkez Eski Cami'de yıllardır bu geleneğimizi sürdürüyoruz. İlk yıllarda bayram namazına gelen çocuk sayısı oldukça azken, son yıllarda camimiz dolup taşıyor. Bayram demek çocuk, neşe ve sevinç demektir. Bayram günlerinin en kıymetli yönlerinden biri de çocukların kalbine sevgi tohumu ekmektir. İnşallah o sevgiyle güzel bir toplum oluşacaktır. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum."

Programın sonunda çocuklar kendi aralarında bayramlaşarak camiden ayrıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak
