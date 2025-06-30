Kumluca'da '30 Haziran Koruyucu Aile Günü' Etkinliği Düzenlendi

Kumluca'da '30 Haziran Koruyucu Aile Günü' Etkinliği Düzenlendi
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde '30 Haziran Koruyucu Aile Günü' dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Türkiye'deki koruyucu aile sisteminin gelişimini anlattı. Etkinlikte, koruyucu ailelerin önemi vurgulandı ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Kumluca Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü tarafından Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KUTSO) gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de 2002'ye kadar koruyucu aile sisteminin tam sağlıklı ve istenen şekilde sürdürülemediğini, 2002'den sonra yapılan düzenlemelerle koruyucu aile sisteminin yaygınlaştığını ve uygulanabilir hale geldiğini söyledi.

Türkiye'de 2002'de 515 çocuk 500 koruyucu ailenin yanındayken bugün bu sayının 9 bin civarında olduğunu belirten Sökmen, " Türkiye'de hal böyleyken Antalya olarak koruyucu aile sıralamasında Türkiye genelinde 8. sıradayız. Bu sayının artmasını ve daha üst sıralara çıkmasını arzuluyoruz." dedi.

Koruyucu ailelerden Feride ve Orhan Özdemir çifti ise bir evlatlarını yıllar önce kaybettiklerini ve uzun yıllar evlat hasreti çektiklerini anlattı.

Koruyucu aile olarak evlat edindikten sonra hayatlarının değiştiğini belirten Orhan Özdemir, "Devletimiz çok iyi bir şekilde bu süreci yönetiyor. Çocuklarımız için her türlü imkanı seferber ediyor. Bu çocuklarımız için sadece bir anne, baba şefkati lazım. Onu da bizler, koruyucu ailelerimiz tamamlarsa çok güzel oluyor. Ben imkanı olan herkese koruyucu aile olmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından 2025 Aile Yılı dolayısıyla ilçe genelinde ortaokullar arasında gerçekleştirilen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye verildi.

Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından sunulan müzik dinletisiyle sona eren programa, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş'in eşi Oya Güneş, Kumluca Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kıymacı, Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Mehmet Sülekoğlu, daire amirleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, koruyucu aileler ve davetliler de katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
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